Schlüssel übergeben: Neues Allrad-Fahrzeug für Kärntner Feuerwehr

Die Feuerwehr Spittal/Drau hat ein neues Mannschaftstransportfahrzeug in Empfang genommen. Bürgermeister Gerhard Köfer übergab den Schlüssel an Kommandant Johannes Trojer.

Vor wenigen Tagen nahm die Feuerwehr Spittal/Drau ihr neues Mannschaftstransportfahrzeug (MTF-A) mit Allradantrieb offiziell in Empfang. Bürgermeister Gerhard Köfer übergab im Beisein zahlreicher Kameradinnen und Kameraden den symbolischen Schlüssel an Kommandant Johannes Trojer.

170 Ps, Allrad und ab sofort einsatzbereit

Die Feuerwehr erläutert in einem Posting auf den sozialen Medien: „Der neue Ford Transit Custom wird uns künftig optimal im Einsatz-, Ausbildungs- und Jugenddienst unterstützen. Besonders freut uns auch, dass das bisherige MTF-A weiterhin bei der FF St. Peter/Spittal im Dienst bleibt – nachhaltig und sinnvoll genutzt.“ Die Wehr bedankte sich zudem bei der Stadtgemeinde Spittal an der Drau für die Unterstützung und Wertschätzung bei der Umsetzung des Vorhabens.