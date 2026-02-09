Im 86. Lebensjahr: Kärnten verabschiedet einen besonderen Seniorchef
Kärnten nimmt Abschied von Walter Georg Ramsbacher – dem Seniorchef, der das 4-Sterne-Familienhotel Ramsi zu einem besonderen Ort für Gäste und Einheimische machte..
Kärnten nimmt Abschied von Walter Georg Ramsbacher, einem Gastwirt und Seniorchef, der am 8. Februar im 86. Lebensjahr verstorben ist. Als leidenschaftlicher Gastwirt prägte er maßgeblich den Aufbau und Erhalt des 4-Sterne-Familienhotels Ramsi im Kameritsch in der Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See, wie das Gailtal Journal berichtet.
Liebe zum Gastgewerbe
Sein Engagement und seine Liebe zum Gaststättengewerbe hinterlassen eine bleibende Spur in der Region. „Wir geleiten unseren lieben Walter am Samstag, dem 14. Februar 2026 um 14 Uhr vom Toleranzbethaus in Watschig auf den Ortsfriedhof und beten ihn ins Familiengrab zur ewigen Ruhe“, heißt es abschließend in der Trauerparte.