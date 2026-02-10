Wechsel an der Spitze der Katholischen Aktion Kärnten

Bei der Generalversammlung am 28. Jänner 2026 wurde Marc Germeshausen zum neuen Präsidenten der Katholischen Aktion Kärnten gewählt. Er folgt damit auf Rolanda Honsig-Erlenburg.

Marc Germeshausen ist seit seiner Kindheit eng mit der Katholischen Kirche verbunden. Schon lange engagiert er sich dort ehrenamtlich. Auch beruflich bringt er viel Erfahrung mit: Als Direktor des Europahauses in Klagenfurt. Unterstützt wird er von zwei erfahrenen Vizepräsidentinnen, Maria Schmidt-Leitner und Alexandra Praster. Neu im Präsidium ist Tanja Kohlbacher, die als Projektreferentin bei der Katholischen Aktion Kärnten tätig ist.