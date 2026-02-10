Skip to content
/ ©Katholische Aktion Kärnten / Susanne Schlager
Ein Bild auf 5min.at zeigt Marc Germeshausen und Rolanda Honsig-Erlenburg.
Marc Germeshausen folgt auf Rolanda Honsig-Erlenburg.
Klagenfurt
10/02/2026
Neuaufstellung

Wechsel an der Spitze der Katholischen Aktion Kärnten

Bei der Generalversammlung am 28. Jänner 2026 wurde Marc Germeshausen zum neuen Präsidenten der Katholischen Aktion Kärnten gewählt. Er folgt damit auf Rolanda Honsig-Erlenburg.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(74 Wörter)

Marc Germeshausen ist seit seiner Kindheit eng mit der Katholischen Kirche verbunden. Schon lange engagiert er sich dort ehrenamtlich. Auch beruflich bringt er viel Erfahrung mit: Als Direktor des Europahauses in Klagenfurt. Unterstützt wird er von zwei erfahrenen Vizepräsidentinnen, Maria Schmidt-Leitner und Alexandra Praster. Neu im Präsidium ist Tanja Kohlbacher, die als Projektreferentin bei der Katholischen Aktion Kärnten tätig ist.

