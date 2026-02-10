Skip to content
Zu einem nicht alltäglichem Einsatz kam es am Montag in St. Veit an der Glan.
St. Veit an der Glan
10/02/2026
Handbremse vergessen

Missgeschick in St. Veit: Auto landete im Wimitzbach

Ein Auto rollte am Montag aus der SB-Waschanlage einer Tankstelle in St. Veit an der Glan in den Wimitzbach. Die Freiwillige Feuerwehr rückte zum Einsatz aus.

Die Florianis tippen darauf, dass eine nicht festgezogenen Handbremse die Misere verursacht haben könnte. „Das Fahrzeug saß jedenfalls am Grund der Wimitz auf“, schildert die Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr St. Veit an der Glan. Glücklicherweise bestand aufgrund der vorherrschenden Trockenheit keine Gefahr, dass der Wagen abgetrieben werden könnte. Auch Betriebsstoffe traten nicht aus. Daher überließ die Feuerwehr die Bergung einem privaten Abschleppunternehmen. Nach einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.

