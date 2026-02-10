Mutter mit Kindern verunglückt: Auto überschlug sich mehrmals

Einsatz: Ein Auto überschlug sich am Montag auf der Kappeler Landesstraße (L94) im Bezirk St. Veit an der Glan. In dem Fahrzeug waren eine Mutter sowie ihre vier Kinder.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag im Bezirk St. Veit an der Glan.

Eine Deutsche (35) war am Montag gemeinsam mit ihren drei Söhnen (6,7 und 15) sowie ihrer Tochter (17) auf der Kappeler Landesstraße (L94) unterwegs. „Aus bisher unbekannter Ursache geriet die Frau dabei mit dem Wagen ihres Lebensgefährten auf die Gegenfahrbahn“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Althofen.

Ausweichmanöver endet in einem Acker

Um eine Kollision mit dem entgegenkommenden Verkehr zu vermeiden, verriss sie das Lenkrad und kam daraufhin ins Schleudern. Das Auto überschlug sich mehrmals, bevor es in einem Acker landete. „Die Kinder erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst ins ELKI gebracht“, erklären die Beamten abschließen. Zum Zustand der Frau ist derzeit noch nichts bekannt.