Einbrecher rasten mit Auto in Juwelier-Auslage

Zu einem außergewöhnlichen Mittel griffen Einbrecher in der Nacht auf Dienstag in Wolfsberg. Sie fuhren mit einem Fahrzeug in die Auslage eines Juweliers am Hohen Platz.

Zu einem Einbruch kam es in der Nacht auf Dienstag in Wolfsberg.

Der Coup ist gelungen, wie auf Nachfrage von 5 Minuten seitens der Landespolizeidirektion Kärnten bestätigt wird. „Es wurden mehrere Vitrinen aufgebrochen, in der Folge sind die bislang unbekannten Täter geflüchtet.“ Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bis dato negativ. Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt aufgenommen.