/ ©Georg Bachhiesl
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt zwei Polizeiautos im Einsatz.
Zu einem Einbruch kam es in der Nacht auf Dienstag in Wolfsberg.
Wolfsberg
10/02/2026
Ermittlungen laufen

Einbrecher rasten mit Auto in Juwelier-Auslage

Zu einem außergewöhnlichen Mittel griffen Einbrecher in der Nacht auf Dienstag in Wolfsberg. Sie fuhren mit einem Fahrzeug in die Auslage eines Juweliers am Hohen Platz.

Der Coup ist gelungen, wie auf Nachfrage von 5 Minuten seitens der Landespolizeidirektion Kärnten bestätigt wird. „Es wurden mehrere Vitrinen aufgebrochen, in der Folge sind die bislang unbekannten Täter geflüchtet.“ Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bis dato negativ. Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt aufgenommen.

Um 3 Uhr früh krachte es am Hohen Platz in Wolfsberg.
