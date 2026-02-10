/ ©Georg Bachhiesl
Einbrecher rasten mit Auto in Juwelier-Auslage
Zu einem außergewöhnlichen Mittel griffen Einbrecher in der Nacht auf Dienstag in Wolfsberg. Sie fuhren mit einem Fahrzeug in die Auslage eines Juweliers am Hohen Platz.
Der Coup ist gelungen, wie auf Nachfrage von 5 Minuten seitens der Landespolizeidirektion Kärnten bestätigt wird. „Es wurden mehrere Vitrinen aufgebrochen, in der Folge sind die bislang unbekannten Täter geflüchtet.“ Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bis dato negativ. Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt aufgenommen.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes