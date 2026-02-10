Gestiegene Kosten: Kärntner Wirt steht vor dem Aus

Bekannt ist Dietmar Ronacher unter anderem für seinen Imbisswagen in Völkermarkt. Zudem betreibt er einen Cateringdienst und hat seit Oktober den „Schlosswirt“ in St. Peter am Wallersberg gepachtet. Damit ist nun wohl Schluss.

253.000 Euro Schulden

Denn laut einer Meldung des Kreditschutzverbandes von 1870 wurde am Dienstag ein Konkursverfahren über das Vermögen des Gastronomen eröffnet. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf 318.000 Euro. Dem gegenüber stehen Aktiva in einer Größenordnung von 65.000 Euro. Ursache der nunmehrigen Insolvenz seien neben einem veränderten Gästeverhalten, auch gestiegene Personalkosten. „Zudem kam es zuletzt zu einem Einbruch beim Cateringgeschäft, da der Kalkulationsdruck zu hoch war und die laufenden Kosten für den Pachtbetrieb sind höher als in der Planrechnung“, heißt es in der Aussendung des Alpenländischen Kreditorenverbandes weiter. „Der Schuldner beabsichtigt die Schließung der Gastbetriebe.“

Vier Dienstnehmer betroffen

Von der Insolvenz sind 22 Gläubiger und vier Dienstnehmer betroffen. Gläubigerforderungen können ab sofort und bis zum 23. März 2026 (gerichtliche Anmeldefrist) angemeldet werden. Zur Insolvenzverwalterin wurde die Klagenfurter Rechtsanwältin Kornelia Kaltenhauser, Rechtsanwältin in Klagenfurt bestellt.