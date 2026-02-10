Kärntner Ausnahme-Bergsteiger kommt nach St. Veit

„Meine Biografie und meine Leistungen im Höhenbergsteigen sollen kein Selbstzweck bleiben. In der Veranstaltung möchten wir vermitteln, dass außerhalb der Komfortzone – und manchmal erst im schwierigen Vorstieg – jeder in seinem Leben sowohl für sich, als auch für andere Menschen Großartiges erreichen kann“, erklärt der Metnitztaler Alpinist Hans Wenzl. Gemeinsam mit dem Feldkirchner Schriftsteller und Publizist Robert Graimann lädt er am Freitag, dem 27. Februar 2026, ab 19 Uhr zu einer persönlichen „Expedition 8000“ in den Rathaushof in St. Veit an der Glan. Der Eintritt ist frei.

©prcreative Am Foto: Alpinist Hans Wenzl und Schriftsteller Robert Graimann