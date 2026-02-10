Das sind die Boomer-Gemeinden

Zahlen lügen nicht. Die aktuelle Bevölkerungsstatistik zeigt klar, wo die Boomer-Gemeinden sind und welche Kommunen Probleme haben. Es gilt: Lage, Lage, Lage! Denn Speckgürtel und Zentralraum wachsen.

Am 1. Jänner 2026 lebten 570.167 Menschen in Kärnten, um 72 mehr als im Vorjahr. Die Steigerung ist vernachlässigbar, beträgt sie doch mickrige 0,01 Prozent. Der Zentralraum wächst, die Bezirke Klagenfurt, Klagenfurt-Land und Villach legen stark zu, auch Wolfsberg wächst. Hingegen verlieren die Bezirke Spittal, Völkermarkt, Hermagor, St. Veit, Feldkirchen und Villach-Land Einwohner.

Landflucht hält an

„Lage, Lage, Lage“, dieser Spruch der Immobilienmakler, wenn es um den Wert einer Wohnung oder eines Hauses geht, gilt auch für die Bevölkerungszahlen. Die Landflucht hält an, die Menschen zieht es in die Städte oder zumindest in deren Nähe. „In den sogenannten Speckgürteln um größere Städte sind die Grundstückspreise noch halbwegs finanzierbar“, schildern Makler ihre Erfahrungen. Das zeigt sich auch bei den Gemeinden und deren Entwicklung. 51 Kärntner Gemeinden legten bei der Einwohnerzahl zu, darunter Mölbling, Schiefling am Wörthersee, Guttagring, Micheldorf, Lendorf und Finkenstein. Die Verlierer finden sich am Land: Albeck, Hüttenberg, Oberdrauburg, Gurk, Mallnitz und Ruden sind unter den Kommunen, die Einwohner einbüßten. Wir von 5 Minuten analysieren aber noch tiefer ins Detail.

Klagenfurt und Villach legten kräftig zu

Wie haben sich die Bevölkerungszahlen seit 1. Jänner 2002 entwickelt, also in den vergangenen 25 Jahren? Große Gewinner sind etwa die Landeshauptstadt Klagenfurt, die von 90.869 Einwohner auf 105.759 Bürger anwuchs. Auch Villach legte kräftig zu und zwar von 57.429 auf 66.088 Bewohner. Die Gemeinde Magdalensberg profitiert sichtbar von ihrer Nähe zu Klagenfurt und wuchs von 2.982 auf 3.728 Einwohner. Finkenstein ist dazu das Pendant im Großraum Villach. Die Tourismusgemeinde wuchs von 8.228 auf 9.594 Bürger.

Wo lebst du? Mitten in der Stadt. Am Stadtrand. Ich genieße das Landleben. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Wer sind die Verlierer?

Verlierer finden sich vor allem im ländlichen Raum, etwa Mallnitz mit minus 24 Prozent von 995 auf nur noch 754 Einwohner. Radenthein schrumpfte ebenfalls von 6.664 auf 5.690 Bürger. Andererseits profitiert etwa Seeboden als Speckgürtel-Gemeinde von Spittal und wuchs von 6.062 auf 6.681 Einwohner. Die kleinste Gemeinde Kärntens findet sich übrigens im Gailtal: Feistritz an der Gail kann nur mit 649 Einwohnern aufwarten