Monatsentgelt fehlt? So hilft die Arbeiterkammer Kärnten bei Insolvenzen

Wenn das Gehalt ausbleibt, stehen viele Personen vor einer finanziellen Krise. Die AK-Kärnten greift mit der Insolvenz-Soforthilfe schnell ein. 5 Minuten war dazu mit Maximilian Turrini von der AK Kärnten im Gespräch.

441 Kärntnerinnen und Kärntner konnte die Arbeiterkammer Kärnten 2025 mit insgesamt einer Million Euro geholfen werden, fast doppelt so viel wie im vergangenen Jahr. Da es bis zu sechs Monate dauern kann, bis der Insolvenz-Entgelt-Fonds Leistungen genehmigt und auszahlt, wurde 2017 die AK-Insolvenz-Soforthilfe eingerichtet. Die Auszahlung erfolgt meist innerhalb weniger Tage nach Antragstellung, um die laufenden Lebenserhaltungskosten der Betroffenen zu sichern. 5 Minuten war dazu mit Maximilian Turrini von der AK Kärnten im Gespräch.

Hohe Loyalität am Arbeitsmarkt

„Im Arbeitsmarkt herrscht Loyalität, dahinter stecken meistens zwischenmenschliche Beziehungen, doch was passiert, wenn mal monatelang kein Geld auf das Konto des Arbeitnehmers kommt? Was macht die AK bei einem Insolvenzfall zum Beispiel?“ fragt 5 Minuten. Turrini erklärt: „Die Insolvenz geht immer ein Prozess voraus, dass man einige Monatsgehälter nicht bekommt – manchmal denke ich mir schon, wie weit die Solidarität da geht, wenn sogar drei bis vier Zahlungen noch offen sind.“ Irgendwann sei aber der Tag da, an dem die Insolvenz eintritt: „Da handeln wir schnell und schauen, dass wir auf einen Schlag alle Beschäftigten einbinden können, gehen mit ihnen den gesamten Prozess durch, nehmen die Daten auf und dann geht die Rechnerei los.“

Insolvenz-Soforthilfe

Wenn Beschäftigte äußern, dass sie nicht über die Runden kommen, gibt es durch die AK die Möglichkeit der Insolvenz-Soforthilfe – die Auszahlung erfolgt binnen weniger Tage. Der Insolvenz-Entgelt-Fonds soll die gesicherten Ansprüche sechs Monate vor der Insolvenz abdecken. „Oft zeichnet sich eine Insolvenz schon früher ab, die wird aber relativ spät eröffnet, weil die Betriebe versuchen, sich durchzukämpfen. Das halten wir den Arbeitnehmenden gegenüber unfair“, so Turrini in Bezug auf Fälle, in denen Gehälter ausbleiben.

Sommer und Winter als mögliche „Peaks“

Kennt die Insolvenz Jahreszeiten? „Es gibt diese Peaks, wenn Sonderzahlungen fällig sind, oft super tragisch. Eine Insolvenz kurz vor der Weihnachtszeit ist so ziemlich das Schlimmste, das einem im Berufsleben passieren kann, da kann es der Fall sein, dass gleich mal zwei Monatsentgelte offen sind.“ Die AK-Insolvenz-Soforthilfe zeigt: Wenn Gehälter ausbleiben, muss niemand monatelang warten, schnelle Hilfe ist möglich.