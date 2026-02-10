Einsatz auf der B70: Auto krachte gegen Strommast

Die Freiwilligen Feuerwehren Feuerwehr Frantschach-St. Gertraud, Kamp, Wolfsberg und St. Marein sowie die Polizei und das Rote Kreuz wurden am Dienstag zu einem Verkehrsunfall auf der B70 Packer Straße alarmiert. Ersten Informationen zufolge ist ein Lenker von der Fahrbahn abgekommen. In der Folge geriet er über die Böschung und prallte mit seinem Wagen gegen einen Strommasten. Näheres zum seinem Zustand ist derzeit noch nicht bekannt. Die Fahrbahn war für die Dauer der Einsatzarbeiten gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet.