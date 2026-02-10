Rotes Kreuz im Großeinsatz: 50 Kinder nach Busbrand in Kärnten versorgt

Die Katastrophenhilfseinheit des Roten Kreuzes versorgte die Insassen eines Reisebusses nach einem Brand auf der A10 bei Lendorf. Danach startete der Versorgungseinsatz.

Auf der A10 Tauernautobahn im Bereich Lendorf kam es am Wochenende zu einem Einsatz mehrerer Feuerwehren, nachdem bei einem ungarischen Reisebus Rauch aus dem Motorraum festgestellt worden war. Der Bus war mit rund 50 Kindern aus Ungarn besetzt. Dutzende Feuerwehren standen im Einsatz – wir haben berichtet. Doch der Löscheinsatz war nur ein Teil des Einsatzes: Eine Menge zu tun hatte auch das Rote Kreuz aus Kärnten, denn danach ging es um die Versorgung der 53 Businsassen.

Rettungseinsatz beendet, Versorgung gestartet

„Sieben Mitglieder der KAT-Einheit standen im Einsatz, unterstützt von Kolleginnen und Kollegen, die sogar eine laufende Schulung unterbrachen“, schilderte das Rote Kreuz in den sozialen Medien. Die restlichen Personen aus dem Nachbarland wurden dann im Feuerwehrhaus untergebracht. Dort gab es Verpflegung, das Rote Kreuz, die Feuerwehren und die Marktgemeinde Seeboden am Millstätter See packten gemeinsam an. Zwei Jugendliche wurden zudem vorsorglich ins Krankenhaus gebracht und konnten kurze Zeit später wieder entlassen. Erst um 1:30 Uhr in der Nacht, nachdem ein Ersatzbus aus Budapest eingetroffen war, konnte der Einsatz erfolgreich beendet werden.

