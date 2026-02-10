Milliarden-Investitionen: Öffentliche Hand kurbelt Bauwirtschaft an

Die öffentliche Hand investiert heuer in Kärnten 1,375 Milliarden Euro in Bauprojekte. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von 25 Millionen Euro.

„Die Bauaufträge der öffentlichen Hand schaffen nicht nur Beschäftigung und sichern Arbeitsplätze, sondern sind auch eine wichtige Investition in die Zukunft des Lebens-, Arbeits-, und Wirtschaftsraumes Kärnten“, betonte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Dienstag nach der Regierungssitzung. 149 Millionen Euro werden in Bauprojekte aus dem Bereich Soziales und Wohnen investiert, in die Wasserwirtschaft fließen 84 Millionen Euro und in den Gemeinden werden Baulose mit einem Volumen von 71 Millionen Euro vergeben.

In Kärnten wird kräftig investiert

Nicht nur das Land selbst, sondern auch andere öffentliche Auftraggeber investieren heuer stark in Bauprojekte. Insgesamt werden Aufträge im Wert von 818 Millionen Euro vergeben. Allein der Kärntner Energieversorger Kelag plant Investitionen von 347 Millionen Euro. Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) zeigt sich erfreut, dass es trotz angespannter finanzieller Rahmenbedingungen gelungen ist, das Investitionsvolumen zu steigern. „Im Kärntner Straßenbau beispielsweise werden die Baumaschinen in gewohnter Art und Weise rollen, in allen Regionen werden Bauprojekte umgesetzt“, fasste Gruber zusammen. In Kärnten werden heuer 46 Millionen Euro in Straßen und Brücken investiert. Insgesamt sind rund 220 Bau- und Planungsprojekte in 70 Gemeinden vorgesehen.

Modernisierungsschub in Kärntens Krankenhäuser

Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) gab außerdem bekannt, dass 94 Millionen Euro in die Kärntner Fondskrankenanstalten investiert werden: „Die Investitionen umfassen sowohl Bauprojekte als auch modernste Medizintechnik, Robotik und Digitalisierung.“ So wird zum Beispiel jeweils ein neuer OP-Roboter in das Klinikum Klagenfurt, das LHK Villach und das Krankenhaus St. Veit einziehen.

Forderung: „Einhaltung des Investitionsprogramms überprüfbar machen“

Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer begrüßt das in der Regierungssitzung beschlossene Bauinvestitionsprogramm, verlangt aber gleichzeitig, dessen Einhaltung transparent überprüfbar zu machen: „Wie der Name schon sagt, handelt es sich beim Bauinvestitionsprogramm um ein Programm und damit um eine Vorschau. Daher wäre ein Soll-Ist-Vergleich auf jeden Fall interessant, weil er veranschaulichen würde, welche Veränderungen es gab bzw. welche geplanten Projekte nicht verwirklicht worden sind.“

