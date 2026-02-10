Einsatz in Gmünd: Feuerwehrmann entdeckte Rauch in eigener Wohnung

Früher Einsatz am Morgen: Ein Feuerwehrmann wurde in seiner Wohnung durch seine Rauchmelder geweckt und entdeckte Rauch in der Wohnanlage in Gmünd. Die Feuerwehr rückte sofort aus.

In den frühen Morgenstunden kam es in einer Wohnhausanlage in der Schloßparkgasse in Gmünd zu einem Feuerwehreinsatz aufgrund eines Brandverdachts. Alarmiert wurde um 6.36 Uhr.

Sichtbare Rauchentwicklung

Ein in der Anlage wohnhafter Feuerwehrmann wurde durch das Piepen seiner Rauchmelder geweckt. In der Wohnung war zudem eine sichtbare Rauchentwicklung wahrnehmbar. Der Bewohner verließ daraufhin die Wohnung und setzte den Notruf ab. „Die Feuerwehr rückte mit 11 Mitgliedern und KDOF, TANK 1 und STEIG Gmünd zum Einsatzort aus, Polizei und Rettungsdienst standen ebenfalls im Einsatz. Ein Rauchfangkehrermeister wurde gemäß Alarmplan angefordert“, schilderte die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Gmünd auf in den sozialen Medien.

Ursache im ersten Obergeschoß

Nach der Lageerkundung konnte die Ursache der Rauchentwicklung in einer Wohnung im ersten Obergeschoß lokalisiert werden. Die Einsatzkräfte überprüften mehrere Wohnungen und führten CO-Messungen durch. Ein Brandgeschehen konnte jedoch ausgeschlossen werden. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an den Rauchfangkehrermeister übergeben.