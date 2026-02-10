Große Trauer um Oldtimerfreund nach einer schweren Krankheit

Kärnten nimmt Abschied von Siegfried Erlacher – einem engagierten Oldtimerfreund, der über Jahre hinweg Vereinsleben und Freundschaften geprägt hat.

Nach langer, schwerer Krankheit ist Siegfried Erlacher am 5. Februar im 71. Lebensjahr verstorben. Der Kärntner war vielen als engagiertes Mitglied der Oldtimerfreunde Rothenthurn bekannt.

„Werden dich sehr vermissen“

In den Worten seines Vereins: „Mit großem Engagement und Freude warst du – Sigi Erlacher – seit vielen Jahren aktives Mitglied und Ansprechpartner für viele kleine, alltägliche Wehwehchen. Danke dir für deine Zeit und Freundschaft – wir werden dich sehr vermissen.“ Die Trauerfeier findet am Freitag, dem 13. Februar 2026, um 15 Uhr im Zeremonieraum der Bestattung Kärnten in Feistritz an der Drau statt. Die Urne wird zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis beigesetzt.

