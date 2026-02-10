Am Valentinstag: Kälte kommt nach Kärnten zurück

Am Valentinstag kommen bei vielen Menschen Frühlingsgefühle auf. Mit Frühlingswetter ist am kommenden Samstag in Kärnten jedoch nicht zu rechnen. Eine Kaltfront wird erwartet.

Die Semesterferien in Kärnten starteten grau, aber dafür recht mild – doch mit den milden Temperaturen soll schon bald Schluss sein. Am Wochenende steht laut Wetterexperte David Kaufmann von Tauernwetter ein „markanter Wetterumschwung“ bevor. Eine Kaltfront erreicht Kärnten und Osttirol und es kann zu einem Temperatursturz kommen – und das ausgerechnet am Valentinstag.

Mittwoch und Donnerstag werden mild und trüb

Mittwoch (11. Feber) und Donnerstag (12. Feber) verlaufen laut Tauernwetter-Prognose überwiegend trüb, der Grund sind Hochnebel und tiefere Wolken. In Oberkärnten und Osttirol kann es zeitweise regnen, oberhalb von etwa 800 bis 1200 Metern schneien. In Mittel- und Unterkärnten bleibt es meist trocken. „Die Temperaturen bleiben für Februar ungewöhnlich mild mit Höchstwerten zwischen 3 und 8 Grad“, erklärt Kaufmann.

Freitag wird wärmster Tag der Woche

Noch wärmer wird es am Freitag. Zwar ist in Unterkärnten mit Nebel, der sich nur stellenweise auflöst, zu rechnen, doch in Osttirol und Oberkärnten und oberhalb von 800 Metern Seehöhe zeigt sich mancherorts die Sonne. In einigen Kärntner Regionen ist am Freitag sogar mit Temperaturen über 10 Grad zu rechnen – „der wärmste Tag dieser Woche und gleichzeitig der letzte vor dem markanten Temperatursturz“, so der Meteorologe.

Am Samstag kommt die Kaltfront

Am Valentinstag können Turteltauben heuer eng zusammenkuscheln: Am Samstag (14. Feber) ist nämlich Schluss mit den milden Temperaturen. Von Süden her ziehen voraussichtlich dichte Wolken auf, im Tagesverlauf setzt Regen ein. Die Schneefallgrenze liegt tagsüber noch relativ hoch. Doch das ändert sich im Tagesverlauf: „Ab dem späteren Nachmittag und am Abend erreicht uns mit auflebendem Nordwestwind eine markante Kaltfront und die Schneefallgrenze sinkt rasch bis in tiefe Lagen“, prognostiziert Kaufmann. Der Niederschlag lässt aber voraussichtlich rasch wieder nach oder klingt ganz ab. Am Vormittag ist stellenweise noch mit Temperaturen bis zu 8 Grad zu rechnen, doch ab dem Abend sollen diese deutlich zurückgehen. In den Bergen sind aus heutiger Sicht bis zu 20 Zentimeter Neuschnee möglich, eine genaue Prognose ist aktuell jedoch noch nicht möglich, da sie von der Zugbahn des Tiefdruckgebiets abhängt, wie Kaufmann erklärt. Da w

Wind bringt Kälte am Sonntag

Am Sonntag soll starker Nordwestwind durch Kärnten wehen und für kältere Temperaturen sorgen: Die Höchstwerte erreichen dann nur mehr minus drei bis plus drei Grad. Zudem wird es am Vormittag wolkig und in Teilen Osttirols und dem Mölltal kann es auch schneien. „Der Nachmittag verläuft in ganz Kärnten und Osttirol dann zunehmend sonnig“, so die Tauernwetter-Prognose aus heutiger Sicht.