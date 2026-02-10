Kein Ausbau von Heimen: Das ist der neue Kärntner Pflege-Plan

Wie soll Pflege in Kärnten künftig aussehen? Der neue Pflege-Entwicklungsplan 2035 setzt auf Pflegenahversorgung, mobile Dienste und das Ziel, Menschen möglichst lange zu Hause zu betreuen.

Was passiert mit der Pflege, wenn immer mehr Menschen immer älter werden?

Diese Frage beschäftigte auch die Kärntner die Landesregierung – mit einem neuen Pflege-Entwicklungsplan (BEP) bis 2035, der in der Regierungssitzung am 10. Feber präsentiert wurde, sollen Antworten geliefert werden. Der Fokus liegt auf frühzeitiger Unterstützung, den Ausbau von Pflegeheimen will man nicht weiter forcieren. Es gilt das Prinzip: „ambulant vor teilstationär vor stationär“.

Menschen wollen zu Hause alt werden

Warum im Pflegebereich Handlungsbedarf besteht, ist klar: Die Lebenserwartung steigt, die Geburtenrate sinkt. Gleichzeitig nehmen Ein-Personen-Haushalte zu und damit auch das Risiko für soziale Isolation. Diese gesellschaftlichen Veränderungen werden im BEP 2035 berücksichtigt, wie Pflegereferentin Beate Prettner erklärt. Außerdem wird in dem neuen Plan auch dem Wunsch vieler älterer Menschen Rechnung getragen, so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden leben zu können. Dies werde auch durch aktuelle Studien bestätigt.

Pflegenahversorgung im Fokus

Im neuen BEP 2035 wird die Pflegenahversorgung weiter forciert. Sie ist eine erste Anlaufstelle für ältere Menschen und Angehörige im Pflegesystem. Entsprechende Angebote gibt es bereits in 116 Kärntner Gemeinden, rund 600 Ehrenamtliche helfen hier mit. Sie beraten, vermitteln Hilfe und organisieren Unterstützung, bevor eine Pflegebedürftigkeit eskaliert. Momentan gibt es in Kärnten rund 40.000 Pflegegeld-Bezieher, bis 2035 soll die Zahl laut Prognosen auf rund 43.750 steigen. „Unser Ziel ist klar: Menschen sollen so lange wie möglich in ihrem gewohnten Umfeld bleiben können – auch mit Hilfe der Pflegenahversorgung“, so Prettner.

Unterstützung vor Ort

Um dieses Ziel zu erreichen, setzt man im BEP 2035 auf den Ausbau des Modells „Altern im Mittelpunkt“ (AiM). Dahinter steckt die Idee, Pflegeangebote regional zu bündeln und zwar mithilfe sogenannter AiM-Zentren, die in den Kärntner Regionen aufgebaut werden. Entsprechende Unterstützungsangebote umfassen Bereiche wie mobile Dienste, Tagesbetreuung oder auch betreutes Wohnen. „Erfolgreiche Beispiele dafür sind bereits in St. Andrä im Lavanttal und Finkenstein umgesetzt“, heißt es seitens des Landes Kärnten.

Tagesbetreuung und mobile Dienste werden gestärkt

Gleichzeitig sollen Tagesbetreuungsangebote stark ausgebaut werden, wobei hier die Entlastung pflegender Angehöriger im Fokus steht. Ein Ziel des BEP 2035 ist es, in diesem Bereich einen Ausbau auf insgesamt 400 Plätze zu erreichen. Im Bereich der mobilen Dienste sollen 143.000 zusätzliche Betreuungsstunden geschaffen werden. Zudem ist auch ein Ausbau des betreuten Wohnens mit Alltagsmanagement geplant, hier sollen bis 2035 1930 Personen in Kärnten versorgt werden können.

Kein Ausbau der stationären Pflege

Was im neuen Plan nicht vorgesehen ist, ist ein Ausbau der stationären Pflege. Stattdessen sollen die Übergangs- und Kurzzeitpflege zur Entlastung pflegender Angehöriger gestärkt werden. „Seit Anfang dieses Jahres wird die Übergangspflege als Brücke von einem Spitalsaufenthalt ins eigene Zuhause nach und nach an die Spitäler angebunden, um die Kapazitäten in den Pflegeheimen zu entlasten und pflegerische, medizinische und therapeutische Betreuung sicherzustellen“, erklärt Prettner. Mithilfe der Übergangspflege könnten „unnötige Heimaufnahmen“ verzögert oder verhindert werden.

©Daniel Raunig Beate Prettner: „“Unser Ziel ist klar: Menschen sollen so lange wie möglich in ihrem gewohnten Umfeld bleiben können.“

Von EPIG entwickelt

Erstellt wurde der BEP 2035, der als zentrales Instrument zur Weiterentwicklung der Kärntner Pflege- und Versorgungsstruktur dienen soll, vom Planungsinstitut EPIG. Mit dem Plan wurde auch der bestehende BEP 2030 evaluiert und weiterentwickelt, auch Empfehlungen des Rechnungshofs und Personalprognosen fanden Eingang.

Team Kärnten fordert Fokus auf Personalausbau

Als Reaktion auf den BEP 2035 erklärt Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer: „Die Zukunft der Pflege in Kärnten steht und fällt mit dem Personal und auch mit der Finanzierung. Aufgrund der demographischen Entwicklung brauchen wir in unserem Bundesland zukünftig wesentlich mehr bestens ausgebildete Kräfte. Derzeit kann die Anzahl an jährlich ausgebildeten Personen mit dem realen Bedarf nicht Schritt halten.“ Er fordert eine breit angelegte Werbeoffensive für den Pflegeberuf, um zu zeigen, „wie wertvoll, sinn- und identitätsstiftend dieser Beruf ist“ und welche Chancen er bietet. Gleichzeitig soll die Offensive dafür sorgen, mit Vorurteilen aufzuräumen. Einen zukünftigen Schwerpunkt fordert Köfer auch bei der Pflegelehre, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

©Team Kärnten Team-Kärnten-Chef Gerhard Köfer will eine Werbeoffensive für Pflegeberufe.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.02.2026 um 16:43 Uhr aktualisiert