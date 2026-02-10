Gemeinde informiert: Faschingsumzug sorgt für Straßensperre

Fasching in Guttaring bringt am 14. Februar nicht nur gute Stimmung, sondern auch Verkehrsbehinderungen. Während des Umzuges kommt es zu einer beidseitigen Straßensperre im Ortsgebiet.

Beim Faschingsumzug in Guttaring wird am 14. Februar die Urtlgrabenstraße und Hochofenstraße vorübergehend für den Verkehr gesperrt.

Kärnten und der Fasching – eine Verbindung, die für beste Stimmung und volle Straßen sorgt. Wenn am 14. Februar wieder gefeiert wird, kommt es jedoch nicht nur zu bunten Umzügen, sondern auch zu temporären Verkehrseinschränkungen. Darauf weist nun die Marktgemeinde Guttaring hin.

Bis 14 Uhr gesperrt

Im Zuge des Faschingsumzuges wird am Samstag, dem 14. Februar, in der Zeit von 12:30 bis 14 Uhr ein Fahrverbot in beiden Fahrtrichtungen verhängt. Betroffen ist der Bereich der Urtlgrabenstraße sowie der Hochofenstraße – vom Gasthof Kopper bis zur Einbindung der Deinsbergstraße. Die Gemeinde informierte darüber in den sozialen Medien und bittet Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer um Verständnis. Nach dem Ende des Umzuges soll die Straße wieder wie gewohnt in beide Richtungen befahrbar sein.

