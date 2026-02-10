Geisterfahrer-Unfall auf der A10: Beide Lenker lebensgefährlich verletzt

Am späten Dienstagnachmittag kam es auf der A10 Tauernautobahn zu einem Unfall wegen eines Geisterfahrers.

Auf der Tauernautobahn kam es am Dienstag zu einem Unfall, den ein Geisterfahrer verursacht hat.

Am späten Nachmittag des 10. Feber krachte es auf der A 10: Wie die Polizei gegenüber 5 Minuten bestätigte, hat ein Geisterfahrer gegen 17.30 Uhr einen Unfall verursacht. Der Crash ereignete sich in Fahrtrichtung Villach kurz nach dem Knoten Spittal-Ost. Der genaue Unfallhergang und ob es Verletzte gegeben hat, ist derzeit noch nicht bekannt. „Der Einsatz läuft noch“, erklärt Werner Pucher von der Landespolizeidirektion gegenüber 5 Minuten. Aktuell sind der Wolfsbergtunnel sowie die A10 im Unfallbereich gesperrt, es hat sich ein Stau gebildet, wie sowohl die ASFINAG-Verkehrskameras als auch eine 5-Minuten-Leserin bestätigte.

Update: Zwei Personen lebensgefährlich verletzt

Laut ersten Informationen wurden bei dem Unfall zwei Personen lebensgefährlich verletzt. Auch zum Unfallhergang wurden bereits Details bekannt: Laut Polizeipressesprecher Werner Pucher kam es zu einer Frontalkollision zwischen einem deutschen Geisterfahrerauto und einem Kärntner. Die Autobahn ist derzeit aufgrund des schweren Unfalls zwischen Spittal-Ost und Paternion-Feistritz in Fahrtrichtung Villach gesperrt, die Sperre wird laut ÖAMTC voraussichtlich noch bis 21 Uhr dauern. Nähere Informationen folgen.

©Leser | Auf der A10 hat sich nach dem schweren Geisterfahrer-Unfall ein langer Stau gebildet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.02.2026 um 20:16 Uhr aktualisiert