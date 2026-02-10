Geisterfahrer-Unfall auf der A10: Beide Lenker lebensgefährlich verletzt
Am späten Dienstagnachmittag kam es auf der A10 Tauernautobahn zu einem Unfall wegen eines Geisterfahrers.
Am späten Nachmittag des 10. Feber krachte es auf der A 10: Wie die Polizei gegenüber 5 Minuten bestätigte, hat ein Geisterfahrer gegen 17.30 Uhr einen Unfall verursacht. Der Crash ereignete sich in Fahrtrichtung Villach kurz nach dem Knoten Spittal-Ost. Der genaue Unfallhergang und ob es Verletzte gegeben hat, ist derzeit noch nicht bekannt. „Der Einsatz läuft noch“, erklärt Werner Pucher von der Landespolizeidirektion gegenüber 5 Minuten. Aktuell sind der Wolfsbergtunnel sowie die A10 im Unfallbereich gesperrt, es hat sich ein Stau gebildet, wie sowohl die ASFINAG-Verkehrskameras als auch eine 5-Minuten-Leserin bestätigte.
Update: Zwei Personen lebensgefährlich verletzt
Laut ersten Informationen wurden bei dem Unfall zwei Personen lebensgefährlich verletzt. Auch zum Unfallhergang wurden bereits Details bekannt: Laut Polizeipressesprecher Werner Pucher kam es zu einer Frontalkollision zwischen einem deutschen Geisterfahrerauto und einem Kärntner. Die Autobahn ist derzeit aufgrund des schweren Unfalls zwischen Spittal-Ost und Paternion-Feistritz in Fahrtrichtung Villach gesperrt, die Sperre wird laut ÖAMTC voraussichtlich noch bis 21 Uhr dauern. Nähere Informationen folgen.