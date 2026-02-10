Skip to content
/ ©Fotomontage ASFINAG Verkehrskamera/5 Minuten
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Stau auf der A10 und ein Polizeiauto.
Auf der Tauernautobahn kam es am Dienstag zu einem Unfall, den ein Geisterfahrer verursacht hat.
A 10
10/02/2026
Einsatz läuft

Geisterfahrer-Unfall auf der A10: Beide Lenker lebensgefährlich verletzt

Am späten Dienstagnachmittag kam es auf der A10 Tauernautobahn zu einem Unfall wegen eines Geisterfahrers.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(175 Wörter)

Am späten Nachmittag des 10. Feber krachte es auf der A 10: Wie die Polizei gegenüber 5 Minuten bestätigte, hat ein Geisterfahrer gegen 17.30 Uhr einen Unfall verursacht. Der Crash ereignete sich in Fahrtrichtung Villach kurz nach dem Knoten Spittal-Ost. Der genaue Unfallhergang und ob es Verletzte gegeben hat, ist derzeit noch nicht bekannt. „Der Einsatz läuft noch“, erklärt Werner Pucher von der Landespolizeidirektion gegenüber 5 Minuten. Aktuell sind der Wolfsbergtunnel sowie die A10 im Unfallbereich gesperrt, es hat sich ein Stau gebildet, wie sowohl die ASFINAG-Verkehrskameras als auch eine 5-Minuten-Leserin bestätigte.

Update: Zwei Personen lebensgefährlich verletzt

Laut ersten Informationen wurden bei dem Unfall zwei Personen lebensgefährlich verletzt. Auch zum Unfallhergang wurden bereits Details bekannt: Laut Polizeipressesprecher Werner Pucher kam es zu einer Frontalkollision zwischen einem deutschen Geisterfahrerauto und einem Kärntner. Die Autobahn ist derzeit aufgrund des schweren Unfalls zwischen Spittal-Ost und Paternion-Feistritz in Fahrtrichtung Villach gesperrt, die Sperre wird laut ÖAMTC voraussichtlich noch bis 21 Uhr dauern. Nähere Informationen folgen.

©Leser | Auf der A10 hat sich nach dem schweren Geisterfahrer-Unfall ein langer Stau gebildet.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.02.2026 um 20:16 Uhr aktualisiert
