Urlaub für pflegende Angehörige: Das ist jetzt neu

Wer Angehörige pflegt, braucht Erholung. Das Land Kärnten reformiert darum den Urlaub für pflegende Angehörige: Statt fixer Termine gibt es künftig einen flexiblen Zuschuss für Urlaube in ganz Österreich.

Wer daheim Angehörige pflegt, kommt oft jahrelang kaum weg. Genau dort setzt eine neue Regelung des Landes an, die in der Regierungssitzung am 10. Feber beschlossen wurde: Die Förderung „Urlaub für pflegende Angehörige“ wird umgestellt. Sie soll nun flexibler und treffsicherer werden.

„Größter Pflegedienst unseres Landes“

Pflege-Landesrätin Beate Prettner spricht von einem notwendigen Schritt, weil pflegende Angehörige den größten Teil der Pflege in Kärnten leisten. „Sie sind damit ,der größte Pflegedienst unseres Landes‘“, wie Prettner es ausdrückt. Bisher war der „Pflege-Urlaub“ an fixe Termine und bestimmte Hotels in Kärnten gebunden. Das klang gut, scheiterte aber oft an der Realität. Wer rund um die Uhr betreut, kann selten genau dann wegfahren, wenn es der Förderkalender vorgibt. Dazu kam: Die Organisation einer Ersatzpflege für diese fixen Zeiträume war für viele kaum machbar.

Zuschuss für Urlaub nach Wahl in Österreich

Damit ist jetzt Schluss. Künftig gibt es einen flexiblen Zuschuss für einen frei gewählten Urlaub in ganz Österreich. „Gefördert werden nachgewiesene Aufenthaltskosten ab mindestens drei Nächtigungen, die maximale Förderhöhe beträgt 400 Euro pro Person“, wird seitens des Landes Kärnten erklärt. Das Ziel dahinter ist es, pflegenden Angehörigen die nötige Erholung zu ermöglichen, bevor Überforderung entsteht. Prettner betont: „Pflegende Angehörige tragen enorme Verantwortung. Für sie ist Regeneration kein Luxus, sondern notwendig, damit auch sie langfristig gesund bleiben.“

Budget für Förderung wächst

Auch die Reichweite der Förderung wächst deutlich. Mit einem Budget von rund 200.000 Euro sollen im kommenden Jahr über 530 pflegende Angehörige unterstützt werden. Bisher waren es rund 175. Laut Land gelingt diese Ausweitung, weil das Modell nun bedarfsorientierter und treffsicherer gestaltet worden ist. „So erreichen wir trotz knapper Mittel deutlich mehr Menschen“, so Prettner. Das ist nicht die einzige Neuerung in Pflegebereich in Kärnten. In der Regierungssitzung am Dienstag wurde außerdem der neue Pflege-Entwicklungsplan vorgestellt. Nähere Informationen findest du hier: Kein Ausbau von Heimen: Das ist der neue Kärntner Pflege-Plan.