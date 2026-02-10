„Lautes Grollen“ über Kärnten – das steckt dahinter

Lautes Grollen über dem Millstätter See, Kampfjets über Klagenfurt? Mehrere 5-Minuten-Leser meldeten sich. Der Grund für den Fluglärm ist bekannt und hat mit Trainingsflügen des Bundesheeres zu tun.

„Eurofighter über Klagenfurt“, schreibt eine Leserin. Eine weitere fragt: „Eurofighter über dem Millstätter See?“ Auch aus dem Raum Villach-Land kommen Meldungen. „Gerade über Köstenberg (Gemeinde Velden) ganz lautes Grollen gehört. Kann es sein, dass Eurofighter unterwegs sind?“ schildert ein weiterer User. Dazu berichtet eine Leserin: „Zwei Stück waren es zuerst in Richtung Nockberge und danach wieder zurück.“

Hast du die Eurofighter gehört? Ja Nein Bin nicht sicher Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Rotorenlärm hat einen Grund

Der Fluglärm kommt aktuell nicht von ungefähr. Denn vom 9. bis 20. Februar trainieren die Hubschrauberpiloten des Österreichischen Bundesheeres. Dabei heben sie vom Fliegerhorst Fiala-Fernbrugg im steirischen Ennstal ab und fliegen zahlreiche Übungsgebiete an – auch in Kärnten.

Auch Eurofighter in Kärnten in der Luft

Zusätzlich zu den Hubschraubern werden zwischen dem 12. und 16. Februar 2026 auch wieder drei Eurofighter am Flughafen Klagenfurt stationiert. Die Verlegung dient der Entlastung der Personalsituation am Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg. Wer also in diesen Tagen laute Fluggeräusche hört, weiß nun: Es handelt sich um geplante Trainingsflüge des Bundesheeres.

Training im Hochgebirge

Geflogen wird mit unterschiedlichen Hubschraubertypen, vom AW169 „Leonardo“ bis zum „Black Hawk“. Geübt werden unter anderem Außenlandungen und Flüge unter schwierigen Bedingungen, etwa im Hochgebirge oder bei starkem Wind. Die Außenlandungen verteilen sich auf mehr als 50 Übungsgebiete in Kärnten, Steiermark, Salzburg, Tirol und Oberösterreich. An einzelnen Tagen finden die Trainings auch bei Dunkelheit statt.

Vorbereitung auf den Ernstfall

„Besonders bei Außenlandungen außerhalb von Flugplätzen, bei Einsätzen unter schwierigen Bedingungen wie im Hochgebirge oder bei starken Windböen steigen die Anforderungen deutlich“, erklärt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP). „Regelmäßiges Training ist daher Voraussetzung, um im Ernstfall rasch und verantwortungsvoll handeln zu können und den Schutz der Österreichischen Bevölkerung sicherzustellen.“