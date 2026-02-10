Skip to content
/ ©Leser
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Unfall auf der A10.
Bei dem Unfall auf der A10 Tauernautobahn am Dienstag kamen zwei Personen zu Tode.
A10
10/02/2026
Tragische Kollision

Zwei Tote: Geisterfahrer-Unfall auf A10 forderte zwei Menschenleben

Der Geisterfahrer-Unfall auf der A10 Tauernautobahn am Dienstagnachmittag endete tragisch: Zwei Personen verloren dabei ihr Leben.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(168 Wörter)

Am späten Dienstagnachmittag verursachte ein Geisterfahrer auf der A10 Tauernautobahn in Kärnten wie berichtet einen schweren Unfall. Nun gab die Polizei auf Anfrage von 5 Minuten nähere Informationen bekannt – und diese sind tragisch. Zwei Personen verloren bei dem Crash ihr Leben.

Frontalkollision forderte zwei Todesopfer

„Es kam zu einer Frontalkollision zwischen Geisterfahrerfahrzeug und entgegenkommendem Fahrzeug“, schildert Polizeipressesprecher Werner Pucher den Unfallhergang. Bei dem Geisterfahrerauto handelt es sich um ein deutsches Fahrzeug, das andere Auto hatte ein Kärntner Kennzeichen. Die Fahrerin war eine 25-jährige Kärntnerin, wie Pucher berichtet. Für beide Lenker endete der Unfall auf die schlimmstmögliche Art: Sie überlebten den Zusammenstoß nicht. „Weitere Personen befanden sich nicht in den Fahrzeugen“, informiert Pucher weiter.

Unfallstelle noch gesperrt

Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Villach kurz nach dem Knoten Spittal-Ost. Die A10 in Fahrtrichtung Villach ist infolge des Unfalls derzeit noch zwischen Spittal-Ost und Paternion-Feistritz gesperrt, eine Aufhebung der Sperre soll voraussichtlich um 21 Uhr erfolgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.02.2026 um 20:30 Uhr aktualisiert
