Viele Wolken und wenig Sonne am Mittwoch in Kärnten

Der Mittwoch bringt viele Wolken nach Kärnten. In Oberkärnten kann es am Vormittag leicht regnen, die Schneefallgrenze liegt laut Prognosen der GeoSphere Austria bei 1.100 Metern. „Weiter nach Osten zu bleibt es bei bedecktem Himmel meist trocken“, so die Meteorologen. Erst am Nachmittag lockert es von Westen her langsam auf. Viel Sonne ist allerdings nicht zu erwarten – nur vereinzelt blinzelt sie kurz durch die Wolken. Die Temperaturen bleiben winterlich-mild und erreichen 4 bis 7 Grad.