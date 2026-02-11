Geisterfahrer-Unfall: „Auf der Überholspur kam es zur Kollision“

Ein Geisterfahrer-Unfall auf der A10 Tauernautobahn forderte am Dienstagnachmittag - wie berichtet - zwei Menschenleben. Inzwischen liegen nähere Informationen der Polizei zum Unfallhergang vor.

Es waren dramatische Szenen, welche sich am Dienstag auf der A10 Tauernautobahn kurz nach dem Knoten Spittal-Ost abspielten. Wie berichtet, kam es dort zu einem Verkehrsunfall aufgrund eines Geisterfahrers. Der 52-jährige Österreicher fuhr mit seinem Auto von Paternion kommend auf der Richtungsfahrbahn Villach in Richtung Spittal an der Drau. „Auf der Überholspur kam es schließlich zu einer Frontalkollision“, schildern die Beamten der Autobahnpolizei.

Geisterfahrer-Unfall nahm tödliches Ende

Die Zweitbeteiligte – es handelte sich um eine 25-jährige Kärntnerin – wurde von Ersthelfern aus ihrem Wagen befreit. „Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte der Notarzt nur noch ihren Tod feststellen“, erklärt die Polizei. Der 52-Jährige musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen werden. „Auch bei ihm konnte nur noch der Tod festgestellt werden.“

Großeinsatz auf der A10

Die A10 Tauernautobahn war für die Dauer der Unfallaufnahme, der Bergung der Fahrzeuge und der Aufräumarbeiten in Fahrtrichtung Villach bis zirka 21.30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Im Einsatz standen die Feuerwehren St. Peter/Spittal, Spittal/Drau und Feistritz, der Rettungsdienst, ein Notarzt sowie der Rettungshubschrauber RK1.

©Leservideo | Auf der A10 bildete sich nach dem schweren Unfall ein langer Stau.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.02.2026 um 07:43 Uhr aktualisiert