46 Millionen Euro fließen heuer in Kärntens Straßen, Brücken und Radwege

Für die Instandhaltung, Sanierung und den Ausbau der Kärntner Straßen, Brücken und Radwege nimmt das Land Kärnten heuer rund 46 Millionen Euro in die Hand. Geplant sind rund 220 Projekte in 70 Gemeinden.

„Auch heuer haben wir wieder ein ausgewogenes Bauprogramm, in dem sich wichtige Projekte aus allen Kärntner Regionen wiederfinden“, erklärt Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) im Anschluss der Regierungssitzung. Das Spektrum ist breit gefächert – von umfassenden Brückensanierungen über Neubauten bis hin zur Optimierung von Kreuzungen.

©LPD Kärnten/Wajand Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber

Kärntner Straßen im Umbau

Zu den größten Vorhaben des Jahres zählen die Fortsetzung der Generalsanierung der B106 Mölltal Straße, die Verlegung der L59 Föderlacher Straße mit dem Bau einer Eisenbahnunterführung sowie die Sanierung der Möll-Brücke Stampfen an der B107 Großglocknerstraße und der Mösslerbrücke an der B99 Katschberg Straße. Ein weiterer Schwerpunkt sind nach wie vor die Arbeiten am Radweg R9 durch die Lieserschlucht im Bezirk Spittal an der Drau. Zudem wird die Fortführung der Sanierungsoffensive des R1 Drauradweges vorbereitet. Hier sollen 2026 weitere desolate Abschnitte erneuert werden.

©ÖBB/Gerhard Kampitsch Westlich des Bahnhofs Föderlach entsteht eine neue Bahnunterführung.

Frühjahrsoffensive

Rund 40 Straßenbauprojekte mit einem Wert von rund 18 Millionen Euro sind für die erste Jahreshälfte bereits ausgeschrieben oder befinden sich in der Ausschreibungsphase. Zudem legt das Straßenbaureferat des Landes heuer wieder einen Fokus auf innovative, technische Lösungen, wie etwa die gezielte Wiederverwertung von Altasphalt. Parallel dazu optimiert eine neue digitale Datenplattform die Projektabwicklung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.02.2026 um 10:22 Uhr aktualisiert