Kärntner Paraski-Athletin holt zwei Gesamt-Weltcupsiege

Elina Stary feierte einen großen Erfolg im Paraski-Weltcup: Gemeinsam mit ihrem Guide Stefan Winter sicherte sie sich die Gesamtsiege im Slalom und Riesentorlauf.

Die Kärntner Paraski-Athletin Elina Stary kürte sich in zwei Disziplin-Wertungen zur Weltcup-Gesamtsiegerin bei den Paraski-Damen. Mit ihrem Guide Stefan Winter holte sich sich sowohl im Slalom als auch im Riesentorlauf die große Kugel. „Diese außergewöhnliche Leistung ist das Ergebnis harter, konsequenter Arbeit, großer Disziplin und eines starken Teams rund um sie, und im Kärntner Olympiazentrum, wo sie auch regelmäßig betreut wird“, gratuliert Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ).

Gratulation zum doppelten Weltcup-Gesamtsieg

Landessportdirektor Arno Arthofer betont ebenfalls: „Der Gewinn beider Disziplinenwertungen ist ein Beleg für Elinas außergewöhnliche Konstanz über die gesamte Saison hinweg. Sie steht für Professionalität, Leidenschaft und höchste sportliche Qualität. Solche Erfolge sind nicht selbstverständlich – sie entstehen durch jahrelanges, konsequentes Training und eine starke Zusammenarbeit im Team. Stefan Winter leistet dabei als Guide einen entscheidenden Beitrag zu diesem Erfolg.“