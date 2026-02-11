Kärnten investiert fast eine Million Euro in Tierseuchen-Prävention

Das Land Kärnten stellt dem Verein „Tiergesundheit Kärnten“ bis 2029 knapp eine Million Euro bereit. Damit ist die Basisfinanzierung weiterhin gesichert.

Derzeit hat der gemeinnützige Verein „Tiergesundheit Kärnten“ über 3.000 Mitgliedsbetriebe – insbesondere aus der Rinder- und Schweineproduktion. Diese werden flächendeckend durch rund 120 Tierärzte betreut, welche zur Früherkennung von Krankheiten und dessen Vorbeugung jährlich 6.000 Proben nehmen und untersuchen. Zum weiteren Erhalt wird der Verein bis 2029 mit knapp eine Million Euro vonseiten des Landes unterstützt.

Seuchenprävention in Kärnten

Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) erinnert in diesem Zusammenhang etwa an die Blauzungenkrankheit, die Maul- und Klauenseuche oder die Afrikanische Schweinepest. „Früherkennung und Prophylaxe sind wesentliche Faktoren, um den heimischen Nutztierbestand gesund zu halten und unsere landwirtschaftlichen Betriebe vor Tierleid und wirtschaftlichen Schäden zu bewahren“, betont der zuständige Agrarreferent.

Gruber: „Jeder Euro vermeidet Tierleid“

Die Herausforderungen im letzten Jahr, etwa durch die Blauzungenkrankheit, hätten klar gezeigt: „Jeder Euro, den wir in die Prävention investieren, vermeidet Tierleid und hilft uns im Ernstfall bei der Eindämmung von Tierkrankheiten. Gesunde und vitale Viehbestände bedeuten zudem Versorgungssicherheit mit heimischen Lebensmitteln für die Kärntner Bevölkerung.“