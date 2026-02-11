Rundum-Service für Hunde: Kühnsdorf bekommt tierische Waschanlage

Tierisch cool! In Kühnsdorf können bald nicht nur Autos, sondern auch Hunde gewaschen werden. Eine neue SB-Waschanlage soll dort im Frühling eröffnen.

In Kühnsdorf sorgt eine ungewöhnliche Idee für Gesprächsstoff: Patrick Saloschnik, Geschäftsführer von „Saloschnik Cars, Bikes and more“, will neben der bestehenden SB-Waschanlage für Fahrzeuge künftig auch eine Hundewaschanlage anbieten. „Die Idee entstand, nachdem meine Lebensgefährtin Evelyn und ich mit unserer Hündin erstmals selbst eine solche Anlage genutzt haben“, erklärt der Unternehmer im Gespräch mit 5 Minuten.

Keine nassen Badezimmer mehr

Die Nutzung funktioniert ähnlich wie bei einer Badewanne. „Der Hund steht im Waschbereich und wird mit einer Handbrause gewaschen“, führt Saloschnik aus. Dafür stehen verschiedene Programme zur Auswahl, zum Beispiel mit Pflegeshampoo, klarem Wasser, einer Pflegespülung, aber auch einem Insektenmittel sowie Föhnen in zwei Stufen. „Es müssen selbstverständlich nicht alle Programme genutzt werden“, betont der Kärntner. Sowohl Wasser als auch Föhnluft seien zudem angenehm temperiert, damit sich der Vierbeiner wohlfühlt.

©zVg. / Saloschnik Saloschnik: „Unsere Hündin Luna genießt es jedenfalls sehr.“

Fertigstellung voraussichtlich im Frühjahr

Nach dem Waschgang kann die Wanne kostenlos desinfiziert werden, sodass sie hygienisch für das nächste Tier bereitsteht. Die Kosten richten sich nach Dauer und gewählten Programmen. „Zum Start beträgt der Preis 1 Euro pro Minute. Je nach Größe des Hundes dauert ein Waschgang erfahrungsgemäß zwischen drei und zehn Minuten“, so Saloschnik. Aktuell ist die neue Hundewaschanlage noch nicht in Betrieb. „Da sind wir etwas vom Wetter abhängig.“ Ein Großteil der Arbeiten wird nämlich selbst durchgeführt. „Unser Ziel ist es jedoch, die Anlage rechtzeitig zur Frühjahrs-Saison in Betrieb zu nehmen.“