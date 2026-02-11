Alle zwei Minuten ging im Vorjahr bei der Kärntner Polizei ein Notruf ein. Zum "Tag der Notrufnummer 112" informiert die Polizei über kuriose Fälle und aktuelle Zahlen.

Ein Urlauber meldet eine „grüne Bestie“, die ihn attackiert hat. Eine Frau glaubt, Männer stehlen nachts Säcke mit Streusalz. Beides landete beim Polizeinotruf in Kärnten. In Wahrheit war die Bestie eine zehn Zentimeter große Heuschrecke – und die vermeintlichen Diebe schlicht der Streudienst. Solche Anrufe bringen die Beamtinnen und Beamten zwar zum Schmunzeln. Sie zeigen aber auch: Wer unsicher ist, wählt den Notruf. Und das ist grundsätzlich auch richtig so.

Tag der Notrufnummer

Am 11. Februar ist europaweit der „Tag der Notrufnummer 112“. Die Nummer wurde vor 35 Jahren eingeführt, damit Menschen in ganz Europa im Ernstfall nicht überlegen müssen, welche Notrufnummer gerade gilt. „Denn – Hand aufs Herz – wer informiert sich vor einer Auslandsreise genau über die dort geltenden Notrufnummern?“, stellt die Landespolizeidirektion Kärnten eine berechtigte Frage.

Alle zwei Minuten läutet in Kärnten das Notruftelefon

In Österreich kennt man vor allem die 133 für die Polizei. Doch auch die 112 funktioniert – beide Anrufe landen bei der Landesleitzentrale der Polizei. In Kärnten ist dafür die Landesleitzentrale (LLZ) der Polizei zuständig. Dort arbeiten 45 Polizistinnen und Polizisten im Schichtbetrieb. Im vergangenen Jahr nahmen sie 228.961 Notrufe entgegen und lösten 93.314 Einsätze aus. Das bedeutet konkret: Rund alle zwei Minuten klingelt bei der Polizei Kärnten das Notruftelefon.

In Notlagen Notruf wählen

Nicht jeder Anruf führt zu einem Einsatz. Manche Fälle lassen sich am Telefon klären, andere wiederum sind beim Polizeinotruf an der falschen Adresse – wie der eingangs erwähnte Fall der „grünen Bestie“ zeigt. Trotzdem betont die Polizei: „Wer sich selbst in einer Notlage erkennt oder verdächtige Beobachtungen macht, soll – ohne zu zögern – den Notruf wählen!“