Lavanttal trauert: „Mostbarkeiten“-Mitbegründer verstorben

Mit dem Tod von Dominikus Spendel verliert Kärnten einen Pionier im Bereich der Kulinarik. 1994 begründete er den Verein „Mostbarkeiten“ mit, war bei der Revitalisierung des Zogglhofs dabei, wo seit über 15 Jahren Verkostungen und Prämierungen von Kärntner Obstprodukten stattfinden. Am 4. Feber 2026 verstarb der Lavanttaler im 74. Lebensjahr.

Kulinarische Kreationen

Dominikus Spendel hatte ein bewegtes Leben. Er wuchs mit seinen beiden Geschwistern beim Altacherwirt in Legerbuch bei St. Paul im Lavanttal auf und machte nach seinem Hauptschulabschluss eine Lehre zum Fleischer in Klagenfurt, wie die Kleine Zeitung berichtet. Danach absolvierte er die Landwirtschaftliche Fachschule St. Andrä und legte 1984 die Meisterprüfung in der Landwirtschaft und 1982 die Gastgewerbe-Konzessionsprüfung ab. Der Altbauer war bekannt für seine kreativen kulinarischen Kreationen, wie etwa die „Mostsalami“ oder seinen fruchtigen Apfelfrizzante. 1994 wurden außerdem seine Edelbrände im Gault-Millau anerkannt. Dominikus Spendel hinterlässt seine Frau Juliana sowie drei erwachsene Kinder und acht Enkelkinder. Die Trauerfeier fand am 7. Feber in St. Paul statt.