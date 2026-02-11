Einsatzserie auf der A10: Feuerwehr rückte viermal in 21 Stunden aus

Nach dem tragischen Unfall auf der Tauernautobahn, der gestern zwei Menschenleben forderte, wurde die Feuerwehr Feistritz an der Drau heute erneut auf die A10 gerufen – und das gleich dreimal.

Erst gestern kam es auf der A10 Tauernautobahn zu einem Unfall mit schlimmstmöglichem Ausgang: Ein Geisterfahrer stieß frontal mit dem Auto einer 25-jährigen Kärntnerin zusammen. Beide verloren ihr Leben. Einen Tag später, am 11. Feber, mussten die Feuerwehren erneut dreimal auf die A10 ausrücken. Die Feuerwehr Feistritz an der Drau verzeichnete somit vier Einsätze innerhalb von 21 Stunden auf der Tauernautobahn.

LKW verteilte Erde auf A10

Der erste Einsatz für die Feistritzer Florianis fand gleich Dienstagfrüh statt. Ein LKW war auf der Überholspur zu weit nach rechts auf das Bankett abgedriftet und verteilte danach mit seinen Reifen Erde auf der Fahrbahn. Die Feuerwehren Feistritz und Töplitsch rückten aus, um die Straße zu reinigen.

LKW rammte Leitschiene

Danach gab es eine kurze Verschnaufpause für die Feuerwehr Feistritz, bevor um 14.37 Uhr die nächste Alarmierung einging: Diesmal hatte es auf der A10 gekracht. „Ein LKW touchierte die Mittelleitschiene und kam auf der Überholspur zum Stehen“, schildern die Florianis die Situation vor Ort. Gemeinsam mit der Feuerwehr St. Peter/Spittal führten die Feistritzer Sicherungsmaßnahmen und Reinigungsarbeiten durch.

Autobrand auf der A10

Nur zwei Minuten nach der LKW-Alarmierung folgte der nächste Notruf: Ein Auto war auf der Tauernautobahn in Brand geraten. Zwei Tanklöschfahrzeuge der Feuerwehr Feistritz rückten aus. Grund für den Brand dürfte nach ersten Informationen ein Motorschaden gewesen sein. „Durch den heißen Motor und das Öl begann es im Motorraum stark zu rauchen, weshalb die Fahrzeuglenkerin den Notruf wählte“, berichtet die Feuerwehr. An dem Einsatz waren neben den Feistritzern auch die Feuerwehren Töplitsch und Ferndorf beteiligt.