Heizraumbrand in Wohnhaus: Polizei sucht nun nach Ursache

Im Keller eines Wohnhauses im Bezirk Feldkirchen brach am Mittwochabend ein Brand aus. Dabei wurden Heizungs- und Elektroinstallationen beschädigt.

In den Abendstunden des 11. Feber brach im Heizraum im Keller eines Wohnhauses in Bodensdorf (Gemeinde Steindorf am Ossiacher See, Bezirk Feldkirchen) ein Brand aus. Wie die Polizei informiert, wurde das Feuer kurz vor 20 Uhr Uhr von den Hauseigentümern entdeckt. „Durch den Brand wurden wesentliche Teile der Elektro- und Heizungsinstallation beschädigt“, schildert die Polizei. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch nicht geklärt. Glücklicherweise konnte das Feuer von den Feuerwehren Bodensdorf und Steindorf vollständig gelöscht werden. „Die Höhe des Schadens ist derzeit noch unbekannt. Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen“, so die Polizei abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.02.2026 um 22:00 Uhr aktualisiert