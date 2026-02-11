Skip to content
/ ©Thomas Kaiser
Ein Bild auf 5min.at zeigt den wolkenverhangenen Himmel am Silbersee im Bezirk Villach.
Ein überwiegend trüber Donnerstag erwartet die Kärntnerinnen und Kärntner.
Kärnten
11/02/2026
Wetterprognose

Trüber Donnerstag wird in Kärnten erwartet

Der Donnerstag wird in Kärnten wechselhaft. Am Vormittag dominieren dichte Wolken, vielerorts ist mit Regen zu rechnen. Am Nachmittag zeigt sich vereinzelt die Sonne.

von Gerrit Tscheru
1 Minute Lesezeit(99 Wörter)

In Kärnten zeigt sich der Donnerstag überwiegend grau. Dichtere Wolken bestimmen laut Prognosen der GeoSphere das Bild, dazu kann es streckenweise auch nebelig sein. Von Westen her ziehen immer wieder Regenschauer durch. Die Schneefallgrenze liegt im Tagesverlauf bei rund 1.300 Metern. „Nur in der Früh kann es in Oberkärnten da und dort bis in Tallagen leicht schneien“, so die Meteorologen. Am Nachmittag lockert es von Westen her langsam auf, stellenweise ist sogar noch die eine oder andere Sonnenstunde möglich. Die Temperaturen bleiben relativ mild und erreichen 4 bis 7 Grad.

