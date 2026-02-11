„Lesen Sie gefälligst“: Kärnten ruft Jahr der Literatur aus

Das „Jahr der Literatur – Leto literature 2026“ ist am Mittwochabend im Klagenfurter Robert-Musil-Institut ausgerufen worden. Durch verschiedene Initiativen soll Literatur sichtbar, zugänglich und erlebbar werden, kündigten die Kuratorinnen und Kuratoren an. Unter anderem will man einen kollektiven Mitmach-Roman und ein eigenes Literatur-Mobil ins Leben rufen. Die Beiträge sollen dabei „mindestens zwei- und mehrsprachig“ sein.

„Lesen Sie gefälligst“

„Lesen Sie gefälligst“, zitierte Doris Moser, Germanistin und Herausgeberin der Werke Christine Lavants, den Kärntner Literaten Peter Handke. Dazu möchte man in diesem Jahr einladen – etwas präziser vielleicht: „Lesen Sie gefälligst Literatur.“ Wenn man einen literarischen Text lese, betrete man einen bisher unbekannten Raum – einladend oder abstoßend, vertraut oder fremd. Aber: „Er fordert heraus.“ Wenn man Bücher liest, so lebe man in dieser Zeit „in der Möglichkeitsform“: „Es ist nicht unser Leben, über das wir lesen, aber es fällt auf uns zurück, indem wir es uns einverleiben.“

Literatur für alle

Mit dem Jahr der Literatur verfolge man das Ziel, diese „für alle zugänglich zu machen“, und zwar über das Lesen, das Schreiben und das direkte Erleben. Man habe das Ziel „Neues anzuregen und zu unterstützen, sowie Vergessenes in Erinnerung zu rufen, Unsichtbares sichtbar zu machen“. Und: „Das Jahr der Literatur wird länger dauern als nur ein Jahr.“

Kärntner Literaten sichtbar machen

Einer der Schwerpunkte für das heurige Jahr ist „das Sichtbarmachen, was es hier an einer literarischen Landschaft gibt und gegeben hat“, sagte Kuratorin Christine Haupt-Stummer. Auf einer neuen Website wird das konkrete Programm kommuniziert – einer der Punkte davon wird ein „kollektiver Roman“ sein, ein gemeinsam geschriebenes, romanhaftes Werk, von dem man noch nicht genau wisse, was es werden wird. Per E-Mail können sich Interessierte, die sich an dem Romanprojekt beteiligen wollen, anmelden – das Ergebnis soll auf der Website veröffentlicht werden.

Literatur-Mobil unterwegs

Weiters werden Autorinnen und Autoren gesammelt und präsentiert: „Es wird ein wachsendes Archiv, das vom Musil-Institut betreut wird.“ Weiters sammle man „alles von Bibliotheken, Verlagen, Stipendien, Preisen, kurz alles, was mit Literatur in Kärnten zu tun hat“. Außerdem geplant ist ein Literatur-Mobil. „Eine mobile Struktureinheit, die zwischen Ende April und Anfang November durch das Jahr der Literatur touren und das Literaturschaffen in Kärnten sichtbar machen wird“, wie Andreas Krištof verriet. Man schaffe mit einem Pop-up-Bereich eine „literarische Agora“: „Sie wird Bühne stiften, Programm bieten und das im Idealfall im öffentlichen Raum.“ Man habe bereits 20 Projekte ausgewählt, die man präsentieren will. Ebenfalls enthalten ist die Koroška-Bibliothek mit 111 Titeln. „Sie ist verbunden mit dem Appell, sich einzuschreiben und das, was an Titeln nicht vorhanden ist, beizusteuern.“ Im Einsatz sein wird das Literatur-Mobil ab 24. April, dann soll es im Rahmen der Langen Nacht der Forschung an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt präsentiert werden.

„Kärnten ist auch ein Literatur-Land“

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) sprach von einem „themenbestimmten Jahr“. Man müsse darauf achten, dass die Voraussetzungen dafür, Literatur schaffen zu können, auch mit adäquaten Programmen unterstützt werden. „Wir sind von Landesseite sehr dankbar, dass wir mit dem Kulturgremium und vielen Initiativen großartige Partner an unserer Seite haben“, so Kaiser. Trotz Sparprogrammen werde alles getan, damit die Initiativen „parallel zum Bachmann-Wettbewerb“ zu erhalten. Denn: „Kärnten ist auch ein Literatur-Land.“ (APA/Red., 11.2.2026)