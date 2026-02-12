Feuerwehr rettet Katze aus zehn Metern Höhe

In eine missliche Lage hat sich eine Katze am Mittwoch manövriert. Die Fellnasse verfing sich zwischen zwei Ästen in rund zehn Metern Höhe. Die Feuerwehr eilte ihr zu Hilfe.

Ende gut, alles gut: Dank dem engagierten Einsatz der Feuerwehr, hat die Katze wieder festen Boden unter den Füßen.

Ein wenig schmunzeln mussten die Kameraden offenbar schon, als sie die Einsatzmeldung sahen. In den sozialen Medien schreiben sie: „Heute wurden wir zu einem klassischen Feuerwehr-Einsatz gerufen: einer Katzenrettung.“ Die Samtpfote saß auf einem Baum fest und kam nicht mehr selbstständig hinunter.

Katze in luftiger Höhe gefangen

„Unser kleiner pelziger Freund hatte sich zwischen zwei Ästen in rund zehn Metern Höhe verfangen“, schildern die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Jakling. Um dem Tier zu helfen, wurde auch die Freiwillige Feuerwehr Wolfsberg bzw. deren Drehleiter als Unterstützung angefordert. Inzwischen ist der Vierbeiner wieder unversehrt und wohlbehalten bei seinen Besitzern.

