Kältewelle sorgte für Pellets-Engpass in Kärnten

Im Jänner zeigten die Thermometer in Kärnten zum Teil Minusgrade im zweistelligen Bereich – 5 Minuten berichtete. Speziell in den Nachtstunden war es bitterkalt. Das sorgte offenbar auch für einen erhöhten Pelletsverbrauch. Um diesen wieder auszugleichen wandte sich ein Kärntner an einen Baustoffhandel in Oberkärnten – und bekam die Auskunft, dass es offenbar keine gibt. Seine Schwägerin erklärt: „Er kommt nirgends zu welchen. Selbst zum vereinbarten Liefertermin hat er keine bekommen. Es war die Rede von einer Lieferverzögerung, welche zwei bis drei Wochen dauern soll.“

Hohe Nachfrage sorgte für längere Pellet-Lieferzeiten

Auf Anfrage bei der Interessenvertretung proPellets Austria erklärt Geschäftsführerin Doris Stiksl: „Im Jänner ist es aufgrund der hohen Nachfrage zu längeren Lieferzeiten gekommen.“ Ihr sei aber kein Fall bekannt, wo Pellets nicht geliefert werden konnten. Aktuell liegt die Lieferzeit in Kärnten durchschnittlich bei vier bis fünf Tagen. Längere Lieferzeiten könnten aber eventuell aufgrund der Pumpwagen-Verfügbarkeit verursacht werden.

Frühjahrsbestände zum Teil schon aufgebraucht

„Der lange Winter mit der sehr langen Heizperiode davor hat dazu geführt, dass viele Lager vorzeitig geleert wurden. Einlagerungen, die für das Frühjahr geplant waren, mussten vorgezogen werden“, so Stückl weiter. Auch Händler hatten mit dieser starken Nachfrage nicht gerechnet und zu wenig Ware gelagert. Hinzu kommt: „Viele Produktionsbetriebe haben heuer erst nach dem 12. Jänner die Arbeit wieder aufgenommen – das auch dazu geführt, dass es zu einem Stau an Aufträgen kam. Das hat auch zu längeren Lieferzeiten geführt.“ Die Geschäftsführerin empfiehlt generell Pelltes in den warmen Monaten einzukaufen bzw. einzulagern. Ganz nach dem Motto: „Kaufe, wenn es heiß ist – heize, wenn es weiß ist.„