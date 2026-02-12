Nichts bestellt – trotzdem sollen Kärnterinnen 8.000 Euro zahlen

Zwei Kärntnerinnen staunten nicht schlecht, als plötzlich Rechnungen und Inkassobriefe über mehr als 8.000 Euro in ihren Postkästen landeten – und das, obwohl sie laut eigenen Angaben nie etwas bestellt hatten.

Nichts bestellt und trotzdem trudeln Rechnungen oder Briefe vom Inkassobüro über mehrere Tausend Euro ins Haus? So ist es zwei Kärntnerinnen ergangen, welche einem Onlineversandhaus angeblich mehr als 8.000 Euro schuldeten. Sie wandten sich an den Konsumentenschutz der Arbeiterkammer Kärnten (AK).

Unstimmigkeiten bemerkt

„Eine der Konsumentinnen hatte zunächst versucht, selbst den Fall zu klären. Ihr war aufgefallen, dass weder die Bankdaten noch die Artikelnummern mit jenen auf der Website übereinstimmten“, erklärt AK-Konsumentenschützerin Kathrin Halbherr. In beiden Fällen erstatteten die Betroffenen Anzeige bei der Polizei. Die unrechtmäßig geforderten Beträge wurden nach Intervention der Arbeiterkammer ausgebucht und die Kundenkonten seitens des Onlineversandhauses gesperrt, um weitere missbräuchliche Bestellungen zu verhindern.

©AK Kärnten/Nowak Am Foto: Konsumentenschützerin Kathrin Halbherr