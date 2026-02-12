Feuriges Video: Melissa Naschenweng gibt heiße Einblicke

"Es wird heiß" - verspricht die Kärntner Sängerin Melissa Naschenweng ihren Fans. Am Freitag erscheint das neue Video zu ihrer Single "Rosa Dynamit". Auf Instagram gibt sie erste Einblicke.

Heiße Neuigkeiten aus der Musikwelt: Die Kärntner Schlagersängerin Melissa Naschenweng bringt am Freitag um 10 Uhr ein neues Musikvideo zu ihrer Single „Rosa Dynamit“ heraus. Auf Instagram kündigte die Sängerin die Veröffentlichung mit den Worten „Es wird heiß!!“ an und zeigt erste Szenen aus dem Video. Dabei wird klar – die Musikerin hält, was sie verspricht. Aber seht selbst:

Melissa Naschenweng: „Rosa Dynamit“ bekommt feuriges Musikvideo

Passend zum Songtext („Der Peter von da Feuerwehr, von erm wird sehr vü gredt. Er bricht so gerne die Herzen. Doch meins erwischt er ned“) spielen natürlich auch Mitglieder der Feuerwehr eine große Rolle im Video. Auf Instagram bedankt sich Naschenweng bei der Freiwilligen Feuerwehr Ellmau für die Zusammenarbeit, allen voran Hauptdarsteller Alex, der im Video die Figur „Peter“ spielt.

Über Naschenweng

Naschenweng hat sich in den letzten Jahren eine große Fangemeinde aufgebaut und ist für ihren Mix aus Schlager, Pop und volkstümlichen Einflüssen bekannt. Zuletzt veröffentlichte sie ihr Album Alpenbarbie – Rosa Dynamit, das in Österreich sehr erfolgreich war. Die Künstlerin ist regelmäßig in TV‑Shows und auf Tournee zu sehen.





Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.02.2026 um 10:08 Uhr aktualisiert