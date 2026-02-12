2025 hatte der Kärntner Landesrechnungshof alle Hände voll zu tun. In 13 Prüfberichten sprach er 566 Empfehlungen aus, um zu zeigen, wie öffentliche Mittel effektiver verwendet werden können.

Die Bandbreite der Berichte des Kärntner Landesrechnungshofes (LRH) reichte von der Teilprivatisierung des Klagenfurter Flughafens und dem Verkauf von Landesvermögen bis hin zu Themen, welche den Alltag vieler Menschen betreffen – zum Beispiel die Einhebung von Verwaltungsstrafen oder der Ausbau des Breitbandnetzes. Auch weitere Infrastrukturprojekte wie der Bau der geplanten Ostspange Klagenfurt sowie die Sanierung der B106 Mölltal Straße standen im Fokus der Überprüfungen.

95 Prozent der Prüfer-Tipps umgesetzt

„Unsere Empfehlungen verstehen wir als Impulse für eine effizientere Verwaltung und den optimalen Einsatz von Steuergeldern. Ganz besonders freuen wir uns, dass diese von den Prüfkunden ernst genommen werden: Das Nachfrageverfahren, das wir 2025 durchgeführt haben, ergab einen Umsetzungsgrad von 95 Prozent“, erklärt Günter Bauer, Direktor des Kärntner Landesrechnungshofs.

Tätigkeitsbericht übergeben

Ein gedrucktes Exemplar des Tätigkeitsberichtes überreichte Bauer auch an Landtagspräsident Andreas Scherwitzl (SPÖ). Dieser unterstreicht: „Die Arbeit der Rechnungshöfe und insbesondere des Landesrechnungshofs ist für alle Institutionen äußerst wertvoll, das beweist der außergewöhnliche Umsetzungsgrad der Empfehlungen des Landesrechnungshofs. Die Berichte schaffen Transparenz, machen Entwicklungen oft nachvollziehbarer und sorgen für einen erheblichen Mehrwert in der täglichen politischen Arbeit.“