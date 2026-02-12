Zweistellige Plusgrade: In Kärnten wird es frühlingshaft mild

Langsam, aber sicher macht sich in Kärnten der Frühling bemerkbar. Ein Zwischenhoch beschert uns am Freitag Plusgrade im zweistelligen Bereich - zumindest vorübergehend.

„Im Laufe des Vormittags lockert es überall auf und die Sonne setzt sich nach und nach in ganz Osttirol und Kärnten durch“, gibt David Kaufmann von Tauernwetter eine erste Prognose für Freitag ab. Erstmals werden auch wieder Plusgrade im zweistelligen Bereich erwartet. „Die Temperaturen steigen auf 5 bis 12 Grad.“

Nur lokale zweistellige Werte

Nicht ganz so optimistisch sind die Meteorologen der Geosphere Austria. „Die Thermometer werden voraussichtlich an der 10-Grad-Marke kratzen. Weiter hoch geht es aber nicht“, erklären sie auf Nachfrage von 5 Minuten. Zweistellige Plusgrade werden am ehesten in den Ballungsräumen erreicht. „Also rund um das Klagenfurter Becken bzw. in Villach.“

Frühlinghafte Höchstwerte?

Die milden Temperaturen würden aber noch im Normalbereich liegen. „Da aber eher auf der wärmeren Seite“, erläutert der Fachmann. Üblicherweise liegt das Februar-Mittel bei rund 5 Grad. In Kärnten wurden im zweiten Monat des Jahres aber auch schon deutlich höhere Werte gemessen – teils sogar über 20 Grad.