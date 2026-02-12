Über 1,1 Millionen Euro für Kärntner Angestellte erkämpft

Im Jahr 2025 konnte die GPA Kärnten durch Sozialpläne, außergerichtliche und gerichtliche Vergleiche über 1,1 Millionen Euro für ihre Mitglieder sichern. Die Zahlen zeigen, wie stark arbeitsrechtliche Konflikte zunehmen.

Im Jahr 2025 konnte die Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA) Kärnten durch Interventionen, Gespräche mit Firmenleitungen, Abschlüsse von Sozialplänen und arbeitsgerichtliche Verfahren über 1,1 Millionen Euro für ihre Mitglieder sichern. „Der Rechtsschutz der GPA unterstützt unsere Mitglieder, wenn es gegenüber Arbeitgebern oder Behörden ernst wird. Durch unsere Rechtsvertretung konnten wir im Jahr 2025 über 1,1 Mio. Euro für unsere Mitglieder erstreiten“, so Ralph Sternjak, Geschäftsführer der Gewerkschaft GPA Kärnten.

©Jagoutz GPA Kärnten Geschäftsführer Ralph Sternjak .

Rechtsschutzbilanz

Rund 971.900 Euro durch Abschlüsse von Sozialplänen

Rund 134.900 Euro durch Interventionen und außergerichtliche Vergleiche

Rund 20.900 Euro durch gerichtliche Vergleiche

„Die steigenden Fallzahlen verdeutlichen, dass unsere Mitglieder zunehmend Rechtsvertretung benötigen. Die Rechtsschutzstatistik 2025 zeigt, welche Leistungen die Gewerkschaft GPA laufend für ihre Mitglieder erbringt und welche hohen Summen zum Teil erstritten werden“, so Sternjak.

Konflikte in der Arbeitswelt

„Privatangestellte in Kärnten haben mit einer Vielzahl an Herausforderungen zu kämpfen. Immer wieder erleben wir Flucht aus dem Arbeitsrecht, falsche Einstufungen im Kollektivvertrag, keine Abgeltung von geleisteter Mehrarbeit und Überstunden oder unfaire Arbeitsvertragsklauseln“, weiß Bernhard Maltschnig, Rechtsschutzsekretär der GPA Kärnten. Auch die sogenannten „All-In-Verträge“ und Arbeiten trotz Krankheit sind immer wieder Gründe, die ein Einschreiten der Gewerkschaft notwendig machen.

Beratung für Mitglieder

„Unser Ziel ist eine arbeitsrechtliche und kollektivvertragliche Absicherung der Beschäftigten, weswegen wir unseren Mitgliedern kompetente Beratung und Vertretung anbieten und auch sicherstellen“, so Sternjak. „Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zahlt es sich daher aus, Gewerkschaftsmitglied zu sein“, betont er abschließend.