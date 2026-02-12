Kärntnerin wagt Beauty-OP: „Hab mich immer so wie ein Mann gefühlt“

Ein bekanntes Gesicht ist am Freitag in der Reality-Doku „Ein Leben für die Schönheit“ zu sehen. Das Klagenfurter TV-Sternchen Yessica De Leon legt sich bei Beauty-Doc Artur Worseg unters Messer.

Der bekannte Beauty-Doc Artur Worseg erfüllt täglich die Wünsche seiner prominenten Klienten, darunter zum Beispiel die Society‑Ikone Christina „Mausi“ Lugner. Im Rahmen des TV-Formates „Ein Leben für die Schönheit“ legte sich auch die Klagenfurterin Yessica De Leon bei ihm unters Messer – und erfüllte sich damit einen Herzenswunsch.

Kärntnerin lässt sich ihre Brüste machen

Schon seit Jahren wartet sie auf eine Brustvergrößerung: „Ich hab mich immer so wie ein Mann gefühlt. Da ist einfach nichts[….] Ich vertrau ihm einfach!“ Zu sehen ist die Folge am Freitag, um 20.15 Uhr auf dem Streamingdienst JOYN sowie auf ATV. Und es bleibt spannend: In den kommenden Folgen treffen weitere bekannte Persönlichkeiten wie Fadi Merza und Adi Weiss auf die Top‑Mediziner – und schreiben ihre eigenen Kapitel im „Leben für die Schönheit“.