„Sind Fassungslos“: Ehrenamtliche tödlich verunglückt

Zwei Menschenleben forderte ein schwerer Geisterfahrer-Unfall auf der A10 Tauernautobahn am Dienstag. Unter ihnen war Christiane. Der Verlust der 25-Jährigen wiegt vor allem im Gailtal schwer.

Das Gailtal steht unter Schock: Christiane M. verlor bei einem Geisterfahrer-Unfall auf der A10 ihr Leben.

Am Dienstag, dem 10. Februar 2026, wurde Christiane M. mitten aus dem Leben gerissen. Wie berichtet, kam der 25-Jährigen auf der A10 Tauernautobahn plötzlich ein Geisterfahrer auf der Überholspur entgegen. Die Kollision endete tödlich. Mehr dazu unter: Zwei Tote: Geisterfahrer-Unfall auf A10 forderte zwei Menschenleben.

Christiane prägte das Ehrenamt im Gailtal

Der Verlust trifft vor allem das Gailtal schwer. Viele haben Christiane gekannt. Die Radiologietechnologin engagierte sich ehrenamtlich – war unter anderem in der Burschenschaft, der Freiwilligen Feuerwehr St. Stefan sowie beim Roten Kreuz tätig. „Ihr plötzlicher Tod erschüttert uns zutiefst und macht uns fassungslos“, erklären Rot-Kreuz-Präsident Martin Pirz und Bezirksstellenleiter Luca Burgstaller. „Als Zugsführerin übernahm sie Verantwortung und war mit großem Einsatz im Rettungsdienst tätig.“

Trauer groß

„Sie war stets gut gelaunt, hatte immer ein Lächeln auf den Lippen und konnte von Herzen lachen. Ihr sonniges Gemüt, ihre positive Ausstrahlung und ihre Hilfsbereitschaft machten sie zu einer geschätzten Kollegin und zu einer Freundin für viele“, betonen Pirz und Burgstaller. Christianes Verabschiedung findet am 20. Februar 2026, um 17 Uhr, in der Pfarrkirche St. Stefan statt. Die Urnenbeisetzung erfolgt anschließend im Familienkreis.