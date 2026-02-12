Koralmtunnel steigert Güterverkehr: Mehr Kapazität, weniger Lkw-Fahrten

Der Koralmtunnel zwischen Kärnten und der Steiermark ermöglicht deutlich mehr Güterverkehr. Über 1.000 Züge transportierten bereits rund eine Million Tonnen Waren.

Seit der Freigabe der Koralmbahn für den Güterverkehr im vergangenen November wurden bereits eine Million Tonnen Güter durch den neuen Tunnel zwischen Kärnten und der Steiermark transportiert. Christoph Grasl, Vorstand der ÖBB Rail Cargo Group, hob den hohen Nutzen der neuen Verbindung hervor: Sie sorge für 30 Prozent mehr Güter-Kapazität auf der Südbahnstrecke.

Neue Anbindungsmöglichkeiten

Insgesamt passierten bereits 1.050 Güterzüge mit rund 21.000 Wagen den Koralmtunnel. Einige davon stammen vom Kärntner Zementwerk Alpacem, das im Görtschitztal eine erste Bilanz zog. „Nicht nur die verkürzten Laufzeiten machen einen Transport über die Schiene attraktiver, sondern auch neue Anbindungsmöglichkeiten im Alpen-Adria-Raum“, erklärte Alpacem-Geschäftsführer Bernhard Auer. Vom Standort Wietersdorf aus werden jährlich 90.000 Tonnen Güter per Bahn transportiert. Aneinandergereiht ergäbe das eine Zuglänge von 40 Kilometern – und mit den hier über die Schiene beförderten Rohstoffen werden rund 3.600 Lkw-Fuhren durchs Görtschitztal eingespart.

Elf zusätzliche Lkw-Ladungen pro Zug

Ein weiterer Vorteil der neuen Koralmstrecke liegt in der geringeren Steigung: Statt wie bisher 16 Promille beträgt die maximale Steigung nur noch zehn Promille. Das erlaubt eine höhere Anhängelast: Konkret können nun 1.500 Tonnen statt 1.281 Tonnen von einer Lokomotive gezogen werden – das entspricht elf zusätzlichen Lkw-Ladungen pro Zug. In Sachen Geschwindigkeit kann der Güterverkehr zwar nicht mit dem Personentransport mithalten, doch Grasl zeigte sich glücklich: „Aber mit den maximal möglichen 100 km/h sind wir sehr zufrieden.“ Vorgeführt wurden zudem die Mobiler-Container, die im Güterverkehr der ÖBB zunehmend eingesetzt werden. Mit dieser Technologie lassen sich Container ohne eigenes Terminal direkt zwischen Bahn und Lkw umladen. Derzeit wird in Zusammenarbeit mit Alpacem ein Prototyp für Silogüter entwickelt. [12.02.2025 APA/RED]

