Alpinist stürzte bei Eiskletterunfall rund 20 Meter in die Tiefe

Beim Klettern am Eisfall „Handelsbrücke“ in Heiligenblut stürzte ein 24-jähriger Alpinist rund 20 Meter in die Tiefe. Er wurde verletzt ins Krankenhaus Lienz gebracht, sein Freund blieb unverletzt.

Am Donnerstagvormittag kletterten zwei Personen aus dem Bezirk Spittal an der Drau, 24 und 23 Jahre alt, den Eisfall „Handelsbrücke“ im Fleißtal in der Gemeinde Heiligenblut. Der ältere der beiden befestigte in der zweiten Seillänge drei Eisschrauben als Zwischensicherung. Plötzlich brach eine der Sicherungen aus dem Eis, wodurch er den Halt verlor und ins Seil stürzte.

Mit dem Rettungshubschrauber geborgen

Sein 23-jähriger Freund konnte ihn zunächst halten. Kurz darauf brachen weitere Eisschrauben, sodass der 24-Jährige rund 20 Meter in die Tiefe stürzte und am Standplatz seines Freundes aufkam. Der 23-Jährige leistete Erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte. Der Alpinist wurde mit Verletzungen vom Rettungshubschrauber „Martin 4“ mittels Seilbergung geborgen und ins Krankenhaus Lienz gebracht. Der 23-Jährige blieb unverletzt. Im Einsatz standen die Bergrettung Heiligenblut mit fünf Kräften sowie die alpine Einsatzgruppe der Polizei Kärnten mit zwei Beamten.

