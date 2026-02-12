Große Trauer: Kärntner Feuerwehrmann verstarb nach kurzer Krankheit

Andreas Egger, Ehrenkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Rennweg, engagierte sich über Jahrzehnte hinweg für das Feuerwehrwesen im Lieser- und Maltatal, nun hat er für immer seine Augen geschlossen.

Mit Andreas Egger ist eine prägende Persönlichkeit des Feuerwehrwesens im Lieser- und Maltatal verstorben.

Am 6. Februar ist Andreas Egger, Ehrenkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Rennweg, im 77. Lebensjahr nach einer kurzen Krankheit verstorben. Über viele Jahrzehnte war er im Kärntner Feuerwehrwesen tätig.

Leben dem Ehrenamt gewidmet

Die Trauer um Andreas Egger ist groß. „Bis zum Jahr 2014 widmete er sein Leben aktiv dem Ehrenamt, leitete als Orts- und Gemeindefeuerwehrkommandant sowie als Abschnittsfeuerwehrkommandant-Stellvertreter die Feuerwehr mit Weitblick und Verantwortung“, schilderte Josef Heiß, Abschnittsfeuerwehrkommandant Lieser-/Maltatal und Ortsfeuerwehrkommandant-Stellvertreter, in einem aktuellen Bericht der „Kleinen Zeitung“.

Abschied „in Liebe und Dankbarkeit“

Auf der Trauerparte heißt es: „In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir von unserem lieben Andreas am Freitag, dem 20. Februar 2026, um 11 Uhr in der Filialkirche St. Georgen/Rennweg während des Trauergottesdienstes Abschied.“ Im Anschluss wird die Urnenbeisetzung stattfinden.