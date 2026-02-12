Der Aufnahmestopp fällt!

Es war eine Herausforderung für den neuen Landesrat Peter Reichmann gleich zu Beginn seiner Tätigkeit: der Skandal um die SOS-Kinderdörfer.

Landesrat Peter Reichmann kündigt im Gespräch mit 5 Minuten an, dass der Zuweisungsstopp über das Kinderdorf in Moosburg jetzt vor der Aufhebung steht.

Und Reichmann griff durch und verhängte einen Aufnahmestopp, das heißt Zuweisungsstopp über das Kinderdorf in Moosburg. Der steht jetzt vor der Aufhebung. Das kündigt Reichmann im Gespräch mit 5 Minuten an.

Sofortige Aufnahmesperre verhängt

Es war kurz vor Weihnachten, als Landesrat Peter Reichmann (SPÖ) durchgriff. Seine Abteilung übte harte Kritik a Trägerverein und verhängte ein sofortige Aufnahmesperre. Reichmann: „Mein oberstes Ziel ist es, dass die Kinder ruhig schlafen können.“ Das scheint in mehr als greifbare Nähe gerückt zu sein. Peter Reichmann am Donnerstag zu 5 Minuten: „Die Fachaufsicht hat alles kontrolliert und ist sehr zufrieden.“

Reichmann: „Wird demnächst aufgehoben“

Auch die Gespräche mit der SOS Kinderdorf-Spitze, namentlich Friedrich Santner, würden höchst professionell und auf gegenseitigem Vertrauen basierend verlaufen. Reichmann: „Wir sind im Finale. Der Aufnahmestopp, der derzeit ja noch aufrecht ist, wird demnächst aufgehoben.“ Es gehe einfach darum, mit der höchstmöglichen Wahrscheinlichkeit, künftige Missstände auszuschließen. Und das sei nun gegeben, so der SPÖ-Landesrat.

