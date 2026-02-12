Italientief zieht über Kärnten: Kommt wieder Schnee auf uns zu?

Das Wochenende wartet mit einem weiteren Italientief auf. Die Schneefallgrenze sinkt in Kärnten auf bis zu 1.000 Meter Seehöhe. Auch gefrierender Regen - und damit Glatteisgefahr - sind nicht ausgeschlossen.

Eine regelrechte Achterbahnfahrt wartet in den kommenden Tagen auf uns. Zumindest, wenn man einen Blick auf die Wetterprognosen wirft. Am Freitag werden in Kärnten Plusgrade im zweistelligen Bereich erwartet. Tags darauf sorgt ein Italientief für Regen und Schneefall.

Am Samstag wird es in Kärnten rutschig

„Speziell in Oberkärnten beginnt der Samstag trüb“, erklärt ein Meteorologe der Geosphere Austria auf Nachfrage von 5 Minuten. Von dort breitet sich der Niederschlag allmählich auf das restliche Bundesland aus. Die Schneefallgrenze bewegt sich zwischen 1.000 und 1.400 Meter Seehöhe. Voraussichtlich wird es in den Tälern aber eher bei Regenschauern bleiben. Vor allem in den Morgenstunden könnte es deshalb auch zu brenzligen Situationen auf den Straßen kommen. „Glatteisgefahr könnte zum Beispiel im Unteren Gailtal sowie im Villacher Raum bestehen“, so der Experte.

Niederschlag klingt in der Nacht ab

Neuschnee erwartet der Fachmann eher auf Kärntens Bergen. „In den Karawanken sowie in den Karnischen Alpen sind bis zu zehn Zentimeter möglich.“ In der Nacht aus Sonntag könnten auch ein paar Flocken in den Tälern fallen, aber: „Weiße Überraschungen wird es eher nicht geben“, stellt der Experte abschließend klar.