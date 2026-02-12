Sechs Anzeigen an einem Tag: Polizei warnt vor diesen Betrugsmaschen

Scheinbar kann man derzeit die Bevölkerung nicht genug warnen: Es kommt vermehrt zu betrügerischen Telefonanrufen. Wie die Betrüger vorgehen und worauf du achten solltest, erfährst du hier.

Die Kärntner Polizei warnt derzeit wieder vor betrügerischen Anrufen und gibt Tipps zur Prävention.

Betrüger treiben ihr Unwesen und leider bleiben auch die Kärntner davon nicht verschont. Dabei bewährt sich wohl für die Täter eine besondere Form des Betruges, nämlich über Telefonanrufe, das kommt besonders häufig vor. Dabei geben sich unbekannte Täter als Polizisten aus, um ihre Opfer zu täuschen und um ihr Erspartes zu bringen.

Betrugsmaschen häufen sich

Alleine am heutigen Tage (12. Feber 2026) wurden bislang sechs Betrugsanzeigen bekannt, wie die Kärntner Polizei mitteilt. Bei allen am heutigen Tage polizeibekannten Anzeigen, reagierten die Angerufenen richtig und beendeten die Telefonate und es kam zu keinen Geldübergaben. Mit welchen Maschen Betrüger an dein Erspartes wollen, erfährst du hier.

Kautionsbetrug

Bei dieser Betrugsmasche behaupten die Täter, dass die Tochter oder der Sohn der Angerufenen einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun in Haft sei. Für eine sofortige Freilassung sei eine hohe Kaution erforderlich – diese solle in bar oder in Form von Wertsachen übergeben werden. Der Anruf wird oft von dramatischer Musikuntermalung oder weinenden Stimmen begleitet, um die Situation glaubwürdig wirken zu lassen.

„Falsche Polizisten“-Masche

Eine weitere häufige Masche ist das Auftreten als vermeintliche Kriminalpolizisten. Die Betrüger berichten von geplanten Einbrüchen und fordern ihre Opfer auf, Bargeld, Schmuck oder Gold zur „sicheren Verwahrung“ zu übergeben. Dabei erscheinen teilweise sogar falsche Polizisten an der Wohnadresse.