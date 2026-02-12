Landesrat für sechs Jahre Volksschule

Auch wenn dieses Interview in die Kärntner Energieferien fällt. Oder auch gerade deshalb.

Interview mit Landesrat Peter Reichmann

5 Minuten: Segelfluglizenz, Privatpilotenlizenz, Kunstfluglizenz, Yachtprüfung, Tauchprüfung, Küstenschifffahrtspatent, Jagdschein, Motorbootlizenz, Sanitäterausbildung, Jus-Studium, Gerichtspraxis, wie geht das mit 34 Jahren? Wie viele Stunden hat ihr Tag?

Reichmann: Es geht schon, wenn man das Interesse dafür hat und die Unterstützung der Familie. Natürlich dauert alles, aber wenn man etwas will, merkt man, wie lange ein Tag sein kann. Statt Netflix-Filme zu schauen habe ich halt für die vielen Prüfungen gelernt.

Die 100 Tage Schonfrist sind vorbei, haben Sie sich schon eingelebt in den neuen Job?

Naja, beim Kinder- und Jugendschutz gab es ohnehin keine Schonfrist, ich sage nur SOS Kinderdorf. Aber ich habe auch ein hervorragendes Team und gemeinsam ist viel zu erreichen.

Nunc est bibendum! Sollen Schüler künftig auch Texte wie diesen, der aus „Asterix bei den Schweizern“ stammt, verstehen? Oder wollen auch Sie Latein abschaffen oder beschneiden?

Ich bin dafür, dass Schülerinnen und Schüler die beste Berufsorientierung für ihr Leben erhalten. Und da müssen wir mit der Zeit gehen, denn unsere Welt ist komplexer geworden und es gibt große technologische Herausforderungen.

Klingt nach Politikerantwort, also Latein komplett weg?

Nein, keinesfalls komplett weg. Latein ist auch eine sehr wichtige Demokratiebildung.

Aus Wien und von den Neos kommen laute Rufe nach einer Verlängerung der Volksschule auf sechs Jahre. Stimmen Sie dieser Forderung zu?

Wir sind mit dem Kabinett von Minister Wiederkehr in engem Austausch, denn ich habe großes Interesse, wie das funktionieren soll. Sobald das geklärt ist, kommen die Gespräche mit den Experten aus dem Schulbereich. Danach wird es die Entscheidung über Pilotprojekte in Klagenfurt und Villach geben.

Was jetzt? Ja oder Nein? Vier Jahre Volksschule oder sechs Jahre?

Es lohnt sich, jeden Vorschlag anzuschauen, ob er Verbesserungen bringt. Ich stehe diesen Pilotprojekten nicht negativ gegenüber.

Also positiv…?

Ja, durchaus. Ich kann mir das gut vorstellen. Natürlich muss auch geklärt werden, wie die Volksschüler in die weiterführenden Schulen einsteigen. Vermutlich in deren dritten Klassen.

Hat sich eigentlich die Schaffung der Bildungsdirektionen bewährt oder sollen die Kompetenzen zurück zu den Ländern?

Ich merke wenig davon, dass Bürokratie abgebaut wird und ich bin nicht bereit, für einen Sesselkreis nach Wien zu fahren. Aber sie sind noch recht jung, diese Bildungsdirektionen.

Wird die Amtszeit der Kärntner Bildungsdirektorin Isabella Penz verlängert?

Das wird das Auswahlverfahren zeigen. Ihr Vertrag läuft heuer aus, das stimmt. Wir werden sehen, ob sie sich bewirbt.

Wollen Sie auch in einer künftigen Landesregierung vertreten sein? Vorausgesetzt, die SPÖ ist wieder in der Regierung, das ist klar.